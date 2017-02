Muñiz: "La base de la temporada ha sido la humildad, el orden y el trabajo"

Google Plus

Muñiz ocupando el banquillo en el Ciutat de València

El líder en el vestuario del Levante, el director de orquesta de este proyecto y referente en el banquillo granota, Juan Ramón López Muñiz, ha comparecido en rueda de prensa con vistas al próximo partido al que tendrá que hacer frente su equipo. El Levante UD visitará el estadio Sánchez-Pizjuán para enfrentarse al Sevilla Atlético el domingo a las 18:00 horas.

Y precisamente, sobre el tapete donde aterrizarán sus pupilos ha comenzado a intervenir Muñiz. “El estadio es un estadio de primera de uno de los mejores equipos de Europa, pero no tenemos que olvidar que vamos a jugar un partido de segunda”, ha dicho. Acto seguido, ha dado a entender la exigencia del filial sevillista y la dificultad del partido que espera: “Tenemos que ser un buen equipo de segunda y sobre todo estar muy mentalizados de donde vamos porque es un equipo que es un filial que compite bien, trabaja bien, que tiene jugadores desequilibrantes”.

Una vez más, el técnico ha especificado la dificultad de la competición. La visita a Sevilla será un nuevo escalón para que los granotas puedan hacerse con el objetivo del ascenso, pero antes tendrán que competir. En este sentido, Muñiz ha manifestado que “nos van a exigir”.

Sobre la campaña de su rival, que actualmente ocupa la posición decimotercera, Muñiz ha reforzado la capacidad de los chicos y su experiencia dentro del campo, pese a su joven edad. “Si retrocedemos un tiempo era un equipo muy armado. En Valencia llamó la atención por su experiencia. Llama la atención que te maneja el partido con experiencia, a pesar de que sea un filial”, ha argumentado.

Muñiz: “Es un filial que compite y compite bien”

Por último, su intervención ha concluido con una demanda de templanza y humildad a sus chicos. Pese a todo, el míster entiende que la afición ya sueñe con el ansiado retorno a primera, por los números de su equipo, pero pide cabeza. “El equipo está haciendo una gran temporada basada en la humildad, el orden y el trabajo y no se puede perder porque todavía quedan cuatro meses de temporada”, ha dicho.

“Entiendo que fuera se desate la euforia, que estén contentos. Es una buena señal, porque eso es que están haciendo un buen trabajo los jugadores, y el club y el equipo para conseguir un buen objetivo, pero dentro no puede haber euforia hasta que no se consiga nada”, ha añadido después, como muestra de que en Orriols no se van a relajar.

Muñiz: “Hay que ir día a día con trabajo y sin despistarse. Y para eso hay que tener mucha humildad”

“Estamos en febrero. Queda competir contra casi todos, porque al final llevamos cuatro partidos de la segunda vuelta, y a partir de ahí ir sumando y ver a qué podemos aspirar” ha zanjado.