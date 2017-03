Previa Levante UD – Elche CF: al derbi sin Roger

Google Plus

El Levante UD recibe al Elche CF en el Ciutat de València con el objetivo de recuperar la distancia con sus perseguidores que perdió la semana pasada tras el empate en Sevilla. Los ‘granotas’ reciben al conjunto ilicitano justo cuando se cumple un año de la última derrota del conjunto local en su feudo, por 1-3 ante el Real Madrid CF. El Levante UD aspira a seguir haciendo de ‘Orriols’ un fortín, ya que, la distancia que mantienen sobre el tercero invita a pensar que el ascenso pasa por ganar los partidos en casa.

El partido del próximo domingo será una auténtica prueba de fuego para el Levante UD, que se enfrentará al Elche CF sin su mayor baza ofensiva, Roger, que fue expulsado por doble cartulina amarilla en la última jornada de liga. También se perderá el encuentro el capitán Pedro López, que recibió la quinta amarilla, por lo que deberá cumplir un partido de suspensión –por el ciclo de amonestaciones- justo el día en el que podía jugar su vigesimoquinto partido de la temporada, lo que le supondría la renovación automática con el Levante UD por una temporada más.

El partido del domingo servirá para ver el debut en el Ciutat de València de Juan Muñoz, el delantero sevillano fichado en el mercado de invierno y que, hasta el partido de la última jornada en Sevilla, todavía no había disputado ningún minuto en liga. El jugador cedido por el Sevilla FC será la principal referencia ofensiva del Levante UD, en sustitución del sancionado Roger . Se espera también la vuelta de Espinosa al once, en detrimento del colombiano Jefferson Lerma.

El Elche CF, por su parte, encara el partido con la necesidad de sacar los tres puntos para poder acercarse a la zona alta de la clasificación. El conjunto ilicitano espera convertirse en el primer equipo en lograr la victoria a domicilio en el Ciutat de València y romper así la buena dinámica local. Para ello, Los visitantes contarán con la presencia de más de 300 aficionados que se desplazarán hasta Valencia para vivir el partido en las gradas del coliseum ‘granota Alberto Toril no podrá contar por lesión con Edu Albacar, Mandi ni Javier Matilla. En cambio, Albert Dorca, pieza fundamental en el esquema del conjunto ilicitano, sí que viajará finalmente con el equipo al dejar Competición sin efecto la quinta amarilla que vio ante el Huesca, con lo que Toril podrá repetir el once de las últimas jornadas.

Palabra de entrenador

Juan Ramón López Muñiz se mostró cauteloso con respecto a la ventaja de su equipo en la clasificación, a pesar del tropiezo en Sevilla. “He aprendido a no confiarme nunca, esto es futbol y he visto muchas situaciones. Si no te centras en un partido te penalizan, y ser humilde es fundamental. Esa tiene que ser mi bandera y va a estar al lado mío siempre, así que tenemos que seguir en los quince partidos que nos quedan”.

El técnico del Levante UD rechazó hacer cuentas sobre los puntos en los que se podría lograr el ansiado ascenso. “Intento evitar todas esas cuentas, solo puedo centrarme en que ojalá el domingo sumemos tres puntos más, que es lo que nos va a dar la alegría y la motivación para seguir entrenando. Ojalá lleguemos a junio hablando de esto, pero llegar ahí nos lo da ganar el domingo, el resto son situaciones que yo intento evitar, porque me entraría más ansiedad”.

Al respecto de su próximo rival, el técnico asturiano afirmó que “es un equipo que se desenvuelve bien por las bandas, tiene buenos jugadores. Habrá que anular sus virtudes y potenciar las nuestras”. Además, Muñiz no quiso desvelar como piensa sustituir a Roger el próximo domingo. “Hay varias opciones: la de dos puntas, con mediapunta, con uno, pero hay tiempo suficiente para tomar decisiones y el que llegue, que lo haga totalmente preparado. No hemos decidido todavía como vamos a actuar. Los diecinueve jugadores pueden competir y jugar”.

Por su parte, el técnico del Elche CF, Alberto Toril, explicó en rueda de prensa que “el Levante es un equipo maduro y en las áreas es letal, por tanto, no necesita generar mucho fútbol para liquidar a sus rivales”. Aun así, confía en las posibilidades de su equipo. “Nosotros tenemos argumentos para hacerles deño y no vamos a especular. Es un partido bonito y vamos a salir sin miedo”. Por último, al respecto de la ausencia de Roger, aseguró que “el Levante es un equipo constante, con ritmo de Primera y bien trabajado por su entrenador. La ausencia de su goleador la pueden acusar”. “Intentaremos dar una alegría a nuestra afición” concluyó, en referencia al masivo desplazamiento de seguidores ilicitanos a Valencia.

Alineaciones

Por parte del Levante UD, se esperan novedades respecto al último partido de liga. Iván López y Juan Muñoz sustituirán a los sancionados Pedro López y Roger, mientras que Espinosa recuperará su sitio en la mediapunta.

En cambio, el Elche CF saldrá al Ciutat de València con el mismo once de las últimas jornadas, ya que finalmente podrá contar con el centrocampista Albert Dorca, después que Competición le retirase la tarjeta amarilla que vio ante el Huesca.