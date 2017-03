Juan Muñoz: “Desde que he llegado se nota el buen rollo en el ambiente”

Juan Muñoz celebrando su tanto ante el Elche CF I Fuente: LaLiga 123

Juan Muñoz, el efectivo granota que convirtió el segundo gol del Levante UD en la tarde de domingo e hizo posible la remontada ante el Elche CF en un partido en el que el conjunto de Orriols no brilló por su fútbol, fue uno de los protagonistas en la zona mixta del Ciutat de València a la conclusión del derbi autonómico.

El de Utrera no escondió su felicidad ante los medios de comunicación: “La verdad es que ha sido un día redondo”, manifestó. “Hemos sufrido desde el minuto uno. El Elche ha hecho un buen partido, pero teníamos las cosas claras. Sabíamos sus puntos débiles y fuertes, y al final la suerte se ha decantado a nuestro favor y hemos conseguido los tres puntos que es lo más importante”, explicó al comienzo.

Sobre su decisión valiente de coger el esférico y lanzar el penalti que podría suponer la remontada en el minuto 88 del partido, el delantero aclaró que surgió sobre la marcha: “No lo habíamos hablado. Roger es el habitual lanzador, pero hoy no estaba él”, se excusó. “Habíamos ensayado varios compañeros. El primero lo tiró Víctor y el segundo, me dieron la confianza a mí todos mis compañeros y me ha servido para sacarme la espinita de llevar tanto tiempo sin jugar, sin minutos. En teoría una mala racha por todo lo que ha pasado. Con la fuerza de todos mis compañeros y la confianza que me han dado todos, he tenido la suerte de meterlo y conseguir los tres puntos que era lo más importante”, volvió a repetir.

Juan Muñoz también tuvo halagos para el club ilicitano: “El Elche venía con las ideas claras. Nos tenían que poner sobre las cuerdas y, sobre todo, en la primera parte lo han hecho. Nosotros sabíamos que iban a venir con muchas ganas, fuerza y valentía, pero hemos sacado la garra y el espíritu ganador” argumentó.

Una vez más, los medios de comunicación se dejaron llevar por la buena racha que atraviesa el club de Orriols, y se mentó –de nuevo-, el asunto del más que probable ascenso: “Pinta muy bien, pero cualquier equipo te puede hacer un descosido. Tenemos que ir partido a partido y ya pensando en el siguiente partido que es Valladolid”, dijo Juan Muñoz al respecto.

Por último, el andaluz aclaró que los éxitos granotas son cuestión de química y no solo del buen juego de su equipo: “Desde que he llegado se nota en el ambiente. En el vestuario es todo alegría, buenas caras, buen ambiente. Quien nos dice que, a lo mejor, eso haga que a lo mejor hoy hayamos ganado los tres puntos”.