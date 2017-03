Muñiz: "Ya no vale con conseguir el objetivo, sino cuándo se va a conseguir"

Juan Ramón López Muñiz destacó la gran labor del equipo | Foto: Levante UD

El técnico del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, compareció nuevamente ante los periodistas en la rueda de prensa previa al partido del sábado ante el Real Valladolid, y aprovechó para dar a conocer la lista de convocados para el partido en ‘Pucela’.

El foco de atención durante la rueda de prensa estuvo centrado de nuevo en el posible ascenso del equipo de ‘Orriols’ y en los pitidos que se escucharon durante los primeros 45 minutos del partido del domingo en el Ciutat de Valencia ante el Elche CF, con 0-1 en el marcador y malas sensaciones del equipo local. "Ya no vale con conseguir el objetivo, sino cuándo se va a conseguir", lamentó el preparador ‘granota’ ante las preguntas de los periodistas.

Muñiz quiso ahondar más aún sobre este asunto y remarcó que "lo que se está haciendo es difícil, lleva desgaste, son muchas jornadas con buen juego y resultados, pero ese desgaste trae una recompensa. Somos conscientes de que todo el mundo se va a impacientar porque ya no vale con conseguir el objetivo, sino cuándo se va a conseguir. Tenemos que olvidarnos un poco de ese ambiente, si no, ese run-run y ese nerviosismo nos puede traer agobio", advirtió el entrenador del Levante UD. El propio Muñiz recalcó en el inicio de la rueda de prensa que el buen juego no siempre se traduce en los tres puntos, y menos en una categoría como la Segunda División. "El buen juego no siempre trae victorias, hay partidos que ves que la posesión es alarmante a favor de uno de los equipos y el que pierde es que el que la tiene. Hay que saber afrontar las alternativas de un partido", señaló en referencia al nivel de juego mostrado por el equipo los últimos partidos.

Ante las preguntas sobre la baja de José Campaña para el partido del próximo sábado, el técnico asturiano destacó la capacidad del equipo para ganar el pasado domingo, a pesar de la ausencia de su máximo goleador, Roger Martí. "Eso demuestra que la plantilla está preparada para competir, independientemente del nombre de los jugadores. Eso es importante porque te lo exige la competición, hay mucha competencia y mucho equilibrio en los partidos. Cuando haya bajas es importante tener gente de garantías y de buen nivel. Lo que importa en el equipo no es el nivel de cada futbolista sino sus características. Cada jugador tiene sus puntos fuertes e intentamos aprovecharlos, el nivel de la plantilla no baja, sigue estando intacto”.

Por último, el técnico azulgrana aseguró que el Levante UD irá a ganar todos los partidos que quedan por disputar, aunque los empates empiezan a tener mayor valor, debido al colchón de 17 puntos de ventaja sobre el tercero y con tan solo 14 jornadas por disputar. "Todo lo que sea sumar siempre es positivo, sobre todo si el empate lo haces bueno a la semana siguiente con una victoria, pero no vamos a ir a ningún partido a empatar. Todos los afrontamos con la ilusión y el esfuerzo de ganarlos y sabiendo que vamos a poder ganar todos. El equipo tiene una ventaja y es que ofrece buenas sensaciones y que compite y que siempre está metido hasta el final en los partidos pero esas buenas sensaciones hay que ir renovándolas porque de la semana pasada no vives. Eso lo que requiere es trabajo y esfuerzo, si hemos encontrado un camino correcto no nos podemos desviar".