Muñiz: “Nos ha salido un partido redondo desde el minuto unohasta el noventa”

Muñiz (izquierda) junto a Paco Herrara (derecha) antes de comenzar el partido

No una. Ni dos. Hasta cuatro veces golpeó el líder sobre la mesa. En un estadio histórico de un equipo grande que ahora no pasa por su mejor racha. Así es el Levante UD. El equipo que sabe ganar sufriendo por la renta mínima, que ha aprendido a utilizar los revulsivos del banquillo para dar la vuelta a un partido, como sucedió ante el Elche, pero que también sabe golear. Ayer, el equipo valenciano venció por cero goles a cuatro (Roger, Postigo, Morales y Jason) a un Real Valladolid que poco pudo hacer para evitar la goleada.

“Nos ha salido un partido redondo desde el minuto uno hasta el noventa”, resaltó el técnico blaugrana Juan Ramón López Muñiz una vez finalizado el choque. Una vez más resaltó el gran trabajo de sus chicos, que ayer, férreos e incuestionables, no aflojaron una pizca un duelo que en todo momento estuvo amarrado. “Es uno de estos partidos que cuando salen te llevas una gran satisfacción”.

La alegría es obvia y Muñiz no disimuló. “Es una buena temporada. El partido ha sido muy completo en todos los aspectos. Ha salido un partido redondo”, insistió el míster. Pero, no iba a ser de otro modo, y Muñiz trató de calmar los ánimos repletos de éxtasis. De nuevo, y como ya es costumbre cada vez que el líder da un pequeño pasito en su particular escalada por el ascenso, el preparador hizo alusión al partido a partido al que ya tiene acostumbrado al levantinismo. Muñiz y prudencia son sinónimos. “Seguiremos con nuestra marcha, trabajando como hasta ahora lo venimos haciendo” afirmó con seguridad. “Estamos muy contentos, el esfuerzo, el juego, teníamos enfrente a un buen rival y nos ha salido un muy buen partido”, insistió.

Y de nuevo, se tocó el tema tabú y Muñiz tuvo que salir al paso. “No me molesta, si te ven en Primera es porque estás haciendo las cosas bien” argumentó, pero llevó el discurso a su terreno. La honestidad, la humildad, la paciencia y falta de confianza son ideas que definen al técnico asturiano. “Pero son cuarenta y dos jornadas. Estamos en un camino muy bueno, pero hay que continuarlo hasta el final, no te puedes parar a mitad de camino. Si no trabajamos como el primer día, la categoría y el rival te penalizan, hay que disfrutar de esta gran victoria frente a un gran equipo y un gran campo, seguro que el próximo partido es exigente” continuó.