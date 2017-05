Muñiz: “Quedar líderes sería redondear una temporada muy buena”

Muñiz en rueda de prensa | Fuente: Levante UD

Restan seis partidos hasta el final del curso, pero el Levante UD ya ha hecho los deberes, y jugará en Primera División el año que viene. Pese a todo, desde la entidad no se conforman con el ascenso directo y quieren atar la primera posición de la tabla que otorgaría más dinero y el prestigio y éxito deportivo que supone ser el campeón de la LaLiga 123.“Tenemos el interés y el compromiso de quedar lo mejor posible y con el mayor número de puntos posibles” argumenta el técnico Muñiz, que además todavía tiene al alcance de sus manos el récord que hizo el Deportivo en la 10/11 de 91 puntos, aunque se antoja complicado porque debería ganarlo casi todo. Pese a todo asegura que todo “está en nuestras manos”.

Muñiz: "Ser primeros está en nuestras manos"

Al ser cuestionado sobre si el ascenso significa relajación para sus jugadores, Muñiz responde que “intentaremos seguir trabajando y hacerlo lo mejor posible, aunque nosotros ya hemos conseguido nuestro objetivo. Esperemos que seamos capaces de competir igual de bien y no me preocupa lo que digan otros equipos” confirma. Además, no duda en decir que “seremos grandes profesionales como hemos sido hasta ahora”, para despejar cualquier tipo de dudas.

Además, Muñiz insiste y corrobora que la actitud y el compromiso de sus jugadores es total. “Los he visto entrenar estos días y han sido entrenamientos muy buenos. Les he visto con ganas. ¿Por qué vamos a dejarnos ir si podemos seguir a muy buen ritmo?” dijo.

Y, por último, Muñiz tuvo palabras para recordar la hazaña del partido ante el Real Oviedo. “Lo he vivido como nunca porque ha pasado mucho tiempo desde el anterior y sé que es difícil de conseguir. No sé si lo volveré a vivir. Ojalá que no porque significará que estaremos mucho tiempo en Primera. Lo quise disfrutar al máximo. Lo he vivido con mi familia, amigos, plantilla y con la afición y lo he vivido con la máxima intensidad posible” señala.

El preparador ya no se esconde y no niega su continuidad con el club de Orriols, desde que a la finalización del partido del ascenso el presidente Quico Catalán confirmara que al 101% seguiría en el club, a lo que él respondió que “si me quieren aquí estaré porque estoy muy a gusto”.