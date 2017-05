Róber Pier, de suplente a polivalente granota

Róber Pier celebra su primer tanto de la temporada I Fuente: LaLiga 123

Comenzó de central suplente, por detrás de Chema y Postigo. Poco a poco, el joven gallego ha ido creciendo, cogiendo confianza y con ello, adquiriendo minutos. La lesión del manchego le dio una oportunidad. No era el último en el banquillo, pues Saveljich ha estado siempre por detrás.

Con el tiempo se hizo valer, y cuando Chema volvió a estar recuperado, pasó a ocupar el banquillo, porque Róber ya era insustituible y Postigo ha sido el que más minutos ha disputado de los tres. Muñiz cogió tal confianza que, incluso echó mano del gallego para el lateral cuando hizo falta. Y, por si fuera poco, en última instancia, le ha utilizado de enganche como mediocentro defensivo, donde ha dejado sentados a naturales de esta posición tales como Campaña. De este modo, pasó de ser suplente a polivalente cumplidor en cualquier posición donde el míster le ubicaba.

En el último partido, además, cumplió con creces al anotar el segundo gol del Levante UD (2-0) ante el Girona FC. “Era una pequeña espinita. No es mi obligación, pero tenía ganas”, sostuvo sin andaduras en zona mixta. Su tono fue serio, todavía estaba concentrado. Había cumplido un día más.

Cuando le preguntaron por su nuevo rol versátil y su puesto de titular que se ha labrado contestó con total seguridad. “Empecé no jugando. Estoy muy contento con los minutos que tengo porque poco a poco fui entrando, haciéndolo bien. Pero la verdad es que el rendimiento del equipo ha sido buenísimo y se han conseguido los objetivos, que es lo importante”, dijo restando importancia a su particular situación.

Por último, le preguntaron sobre su futuro: aspecto que está en el aire y que tiene preocupado al levantinismo. Últimamente es noticia. En Valencia, los medios hacen eco sobre su futuro en el club. En Orriols es un tema muy tratado. Unos dicen que se quedará, pero el asunto aún está claro. Tito trabaja por ampliar la cesión e incluso poder llegar a una opción de compra, porque el Levante UD cuenta con el gallego, y esto es oficial. Tiene sus credenciales.

Él prefiere no mojarse: “De momento no se nada porque el Deportivo no sabe su situación para el año que viene y tendremos que esperar a eso”, sostiene. Pero tampoco duda en mandar un mensaje tranquilizador a la afición: “Si me quedo aquí estaría muy feliz y sería una buena noticia”.