CD Tenerife - Levante UD: La isla del tesoro

El Levante UD visita el Heliodoro Rodríguez López con el objetivo de proclamarse campeones de la Liga 123 matemáticamente. Para ello, le basta con puntuar en la isla, aunque seguro que no será nada fácil para los ‘granotas’ sacar algo positivo de Tenerife, donde tan solo el CF Reus Deportiu ha logrado ganar. Los locales, por su parte, aspiran a mantenerse en las plazas de playoff hasta final de temporada y poder luchar así por el ascenso a Primera División. Una victoria en casa ante el líder certificaría prácticamente la presencia de los insulares en los playoff de junio, ya que aventajan en siete puntos al séptimo clasificado, a falta de solo doce puntos por disputar.

El Levante UD llega a la isla después de derrotar al Girona FC por 2-1 en el Ciutat de Valencia, un resultado que, pese a sentenciar la lucha por el primer puesto de la clasificación, resultó no ser suficiente para cantar el alirón –en la primera vuelta, los catalanes se impusieron a los ‘granotas’ con idéntico resultado-. Para el partido del sábado ante el CD Tenerife, el técnico ‘granota’, Juan Ramón López Muñiz, ha dejado fuera de la convocatoria a dos pesos pesados de la plantilla: Jason y Natxo Insa –además de Saveljich, que está en Argentina, y Abraham, sancionado-. Por tanto, se espera que técnico asturiano vuelva a hacer rotaciones en Tenerife, como ya hizo en Vallecas hace dos semanas. La principal duda en el once inicial está en la portería, ya que el técnico quiere dar oportunidades a Oier –a quien el Levante UD está obligado a comprar tras el ascenso- pero, a su vez, no quiere perjudicar a Raúl Fernández en su lucha con Edgar Badia por el ‘zamora’ de la Liga 123. Morales será otra de las dudas en la alineación del líder hasta último momento, ya que ha arrastrado molestias durante esta semana. El que seguro será de la partida es Roger Martí, que lucha por convertirse en el ‘pichichi’ de la categoría e intentará aumentar la distancia con sus perseguidores, después de dejar en blanco su casillero ante el Girona FC.

El CD Tenerife, por su parte, llega al partido después de empatar en El Alcoraz, ante el CD Huesca. Un resultado que, a pesar de lo que pueda parecer a priori –viendo la posición de unos y otros en la clasifiación-, supo a derrota en el cuadro tinerfeño, que llegó a ponerse 0-2 durante el partido y acabó dejando escapar dos puntos vitales. El equipo de José Luis Martí tiene a cuatro jugadores entre algodones para el partido del sábado: Amath, Rachid, Camille y el ‘Choco’ Lozano. Aunque la presencia de los dos primeros está prácticamente descartada, parece que tanto Camille como Lozano sí que podrán estar el sábado sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López. Además, recuperan a Jorge Sáenz y Alberto, ambos ausentes la última jornada por acumulación de tarjetas amarillas.

Se espera que el ambiente del sábado en el estadio tinerfeño sea magnífico, ya que el club ha realizado diferentes campañas de promoción para llenar el Heliodoro ante la visita del líder de la categoría. Además, en las horas previas, se realizarán diferentes actividades lúdicas y se preparará una ‘fan zone’ para los aficionados locales.

Palabra de entrenador

En la rueda de prensa previa al encuentro del sábado, el técnico del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, afirmó sentirse muy contento porque el equipo sigue compitiendo muy bien. Respecto al partido del sábado ante el CD Tenerife, Muñiz resaltó que “hay que seguir en esta línea”. “Espero que el equipo compita. Es lo que nos deja satisfechos. Este equipo tiene ganas e ilusión por conseguir cosas. No se relaja y sigue trabajando con la misma humildad. Las sensaciones son buenas y lo otro ira cayendo”, reiteró el técnico asturiano en referencia a la posibilidad de que el Levante UD pueda conseguir el título liguero en el feudo tinerfeño.

Por su parte, el técnico del conjunto insular, José Luis Martí, incidió en la necesidad de dominar el balón y aprovechar los espacios para conseguir tres puntos vitales. Martí quiso destacar las virtudes del conjunto ‘granota’, aunque priorizó las necesidades de su equipo: “El Levante UD domina todos los registros, la contra, la posesión del balón, por eso es uno de los equipos más goleadores y está donde está desde el inicio. Pero a día de hoy los que nos jugamos más somos nosotros y eso se debe notar, a base de ritmo e intensidad podremos superarlos”.