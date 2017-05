Muñiz: "Todo lo que puedas conseguir, como lo de seguir invicto en casa es bueno"

Google Plus

Muñiz en rueda de prensa I Fuente: Levante UD

Muñiz ya no se esconde. Atrás queda la figura de un entrenador tímido, al que le costaba arrancarse ante los medios de comunicación. Su actitud sigue siendo modesta. Prefiere crecer a pequeños pasos y sin hacer ruido. Su Levante está cumpliendo todos los objetivos. Ya eran equipo de Primera División y solo quedaba afianzar el liderazgo, algo que ya hicieron los granotas el pasado sábado en Tenerife. ¿Qué más se le puede pedir?

"He ganado en salud", dice en tono distendido refiriéndose a estos días. Está tranquilo y no le puede la presión, ya ha hecho todos sus deberes. "La tranquilidad de estas últimas seis semanas… Nunca pensé que me podría tocar vivir algo así" dijo en este sentido.

Y todo faltando horas para recibir en casa al UCAM Murcia (viernes a las 20:00 horas). Sin presión alguna, "ahora quiero disfrutar al máximo de mi equipo" aclaró comenzando sus declaraciones pre partido. Es el momento de hacer experimentos, de probar con algunos jugadores que no han explotado como se hubiera querido.

Muñiz: "Por suerte hemos mantenido una regularidad muy alta y ahora ya no te juegas nada"

Solo quedan tres encuentros, dos de ellos en casa y aunque no lo dijera, todavía queda un récord: mantener la imbatibilidad como local. Y es que si el Levante UD vence o empata al equipo universitario igualaría la mayor racha de imbatibilidad de un equipo de Segunda División en la historia; récord que hasta el momento ostentan empatados Recreativo de Huelva, Elche y Almería (20 partidos).

Por tanto y aunque secundario, sí que hay cosas en juego. Lo mismo ocurre con el trofeo al zamora por el que pelea Raúl Fernández y el trofeo al mayor goleador al que aspira Roger Martí, quien parece que no volverá a jugar este curso por su micro rotura fibrilar, tal y como Muñiz confirmó. Por tanto, todo dependerá de que Joselu (Lugo) no vuelva a marcar.

Sobre el de Torrent hizo planes a medio plazo. "Lo importante es que empiece bien la pretemporada –dándole por descartado para los tres partidos que restan- y esté en plenas condiciones y recuperado totalmente", dijo. "Ha marcado muchos goles, el equipo ha ascendido y ha conseguido los objetivos colectivos e individuales porque ha tenido un gran año (refiriéndose a Roger) y se tiene que valorar eso. Entiendo que el otro caramelo (el pichichi) es bonito, pero los objetivos del equipo los ha conseguido y es lo importante" zanjó.

Pero para el asturiano no hay problemas con su ausencia. Sabe de la competitividad y profesional de su equipo. "Te pones la camiseta y ya te pega el alto. El equipo está compitiendo muy bien" concluyó rotundamente.