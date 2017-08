Previa Levante - Deportivo: volver a ganar para seguir ilusionando a Orriols

Google Plus

Previa Levante - Deportivo: volver a ganar par seguir ilusionando a Orriols / Fuente: Levante UD

La ilusión rebosa por los aledaños del Ciutat de Valencia tras volver a Primera por la puerta grande. Porqué tras ganar al Villarreal el Deportivo espera el sábado y las expectativas están muy altas.

A pesar de que los números no sonríen a los de Muñiz, pues la última victoria local data del 2006 cuando el Levante derrotó al Deportivo con un doblete de Kapo, en Valencia se sienten confiados con la posibilidad de lograr el mejor arranque liguero en su historia.

Por su parte, el Deportivo debe mejorar la imagen que dio en la primera jornada frente al Real Madrid. Con la Real Sociedad en el horizonte una victoria en Orriols haría que las próximas semanas se afrontasen con más tranquilidad. Betis, Getafe o Alavés son algunos de los rivales más asequibles que se aproximan para olvidar el partido frente al Madrid.

Júbilo en Orriols

Situaciones diferentes en cuanto al descenso, ahora mismo no queda rastro alguno en Valencia de aquella preocupación que reinaba en Orriols de un equipo que estaba tocado y hundido. De la mano de Tito y sobre todo de Muñiz, el club se reconstruyó y dominó por completo la categoría de plata.

Tras regresar a la primera división en tan sólo un año, el club se ha movido bastante bien en el mercado veraniego. Nombres que más bien eran problemas para el club como Camarasa o Deyverson, se marcharon dejando jugosas cantidades de dinero en las arcas blaugranas. En su lugar jugadores cómo Bardhi han dado un plus a la plantilla cómo ya se vio frente al Villarreal.

El debut tras el trámite del descenso no ha podido ser mejor. El Villarreal que no apareció el pasado lunes por Valencia fue superado por los hombres de Muñiz. A pesar de la falta de gol (sólo llegó tras un penalti dudoso en los últimos compases del encuentro) se empiezan a ver cosas positivas en el equipo. Chema y Campaña han dado nuevamente un paso adelante, Lerma sorprendió y Bardhi brilló. La ilusión y la felicidad desbordan por el Ciutat de Valencia.

La salvación cómo objetivo más cercano

Renovado Mel, el objetivo más cercano de este Deportivo es la salvación. Un equipo que sumando la continuidad de muchos de sus hombres más importantes cómo Andone, Sidnei o Borges y alguna que otra incorporación aumenta la calidad de su plantilla en lo que llevamos de mercado estival.

Podrán funcionar o no, pero con las llegadas de Schär en defensa, la continuidad de Guilherme en el equipo o las llegadas de los prometedores Bakkali, Cartabia o Valverde más la vuelta a casa de Adrían son motivos suficientes para soñar con algo más que un triste décimosexto puesto logrado la anterior campaña.

Aunque es cierto que este Depor promete, mucho tienen que cambiar las cosas en cuanto la primera jornada. Falta de gol, pasividad en defensa, demasiados errores ante un Madrid que no perdona. Ahora ante sí tienen una oportunidad maravillosa de seguir alargando una racha que ya dura once años. Por qué en los últimos tiempos el Deportivo no conoce la derrota en Orriols.

Declaraciones

Ilusionado cómo todos y en su línea cómo en la anterior temporada Muñiz dijo el pasado jueves que "El pasado ya no sirve, porque en el fútbol del pasado no se vive, y ahora lo que hay que intentar es volver a sumar, y si es de tres en tres muchísimo mejor. Los puntos que tenemos ya no nos los van a quitar, hay que ir a por lo siguientes".

Por parte del Deportivo jugadores como Fede Cartabia han hablado del partido del sábado en el que "El Levante es un equipo muy difícil, tienen las ideas muy claras y se conocen muy bien".

El joven jugador argentino también habló del partido frente al Madrid en el que "Tuvimos dos o tres ocasiones para marcar y es lo que tienen los grandes equipos, que con media ocasión te hacen un gol". Además puntualizó en que "tuvimos ocasiones para adelantarnos, debemos quedarnos con que le pudimos hacer daño al Madrid". En cuanto el partido el extremó alertó que "Ahora solo hay que pensar en el Levante, un partido muy trabajo y rocoso y ya de una vez tenemos que ganar".

Convocatorias

Por ahora, ninguno de los dos equipos ha hecho oficial la convocatoria completa. Se prevé que ambos citarán a todos sus hombres disponibles para luego realizar los pertinentes descartes.

