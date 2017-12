Un punto que sabe a poco en Orriols

Bardhi lanzando una falta/ Levanteud.com

El empate en el Ciutat de Valencia deja al Levante con un sabor de boca agridulce, ya que haber sumado los tres puntos esta noche habría hecho bueno el empate conseguido en el Ramón Sánchez Pizjuán el viernes pasado. Con esta ya son cinco jornadas las que suma el conjunto granota sin conseguir una victoria y se sigue manteniendo la mala racha en los partidos jugados en casa, ya que no se gana en el feudo local desde septiembre lo cual supone un problema grave para los de López Muñiz.

En los minutos iniciales, se pudo ver a un Levante con hambre de victoria, que era de esperar debido a su situación y por tanto se pudo apreciar una presión alta del equipo la cual solo pudo servir de advertencia para el Leganés, que supo aguantar el tipo fabulosamente. Amrabat era la clara referencia en ataque por la cual el conjunto pepinero encontraba salidas y se sacudía de encima la presión del rival.

Oier volvió a aparecer de una forma magistral evitando así el gol de Gumbau de lanzamiento de falta y poco después Jaime Latre anuló un gol a Beauvue tras una jugada de estrategia donde más adelante la fortuna no acompañó al colegiado al no señalar un penalti de Ezequiel Muñoz a Enes Ünal causado por un agarrón en el área. López Muñiz no se sintió cómodo con el planteamiento y decidió cambiar a Lukic por Bardhi en la reanudación de los segundos 45 minutos, sin embargo el peligro lo seguía aportando el conjunto madrileño con un desafortunado El Zhar que no pudo concretar un fallo de Luna en defensa para poder abrir el marcador.

Pero de repente, el partido tomó una dinámica diferente con la expulsión de Amrabat por doble cartulina amarilla en cuatro minutos. Jaime Latre fue muy exigente con la segunda tarjeta tras el supuesto codazo a Campaña, que parecía haber sido leve y esto causó que el entrenador del conjunto valenciano sacase dos cambios ofensivos de forma inmediata. El Leganés supo jugar sus cartas y su brillante juego defensivo se volvió a ver reflejado en el campo y así se llegó a la conclusión del encuentro, donde el empate supo a poco en el Ciutat de Valencia y que supone preparar trabajo estas navidades para encarar el complejo calendario que viene y empezar a sumar de tres en tres.