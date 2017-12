Muñiz: "Para ganar tenemos que hacer un partido perfecto"

Google Plus

Juan Ramón López Muñiz | Levanteud.com

Tras el empate ante el Leganés, Juan Ramón López Muñiz, técnico granota dio su punto de vista sobre los malos resultados cosechados en casa "Para ganar un partido, el Levante UD tiene que hacer el partido mínimo perfecto y rentabilizar sus ocasiones”

Muñiz no puso como escusa el arbitraje protagonizado por Jaime Latre y sus respectivos asistentes y los defendió: "Su labor es muy complicada y nosotros tenemos que ayudar para que sea lo más sencilla posible dentro de su dificultad"

El técnico granota le restó importancia a los incidentes que sucedieron en el túnel de vestuarios al finalizar el partido: "Había ruido pero una vez empieza salimos corriendo y los jugadores no estaban, no había ninguno, había muchos pero todos de paisano"

Muñiz también opinó sobre la expulsión a Campaña a la que no tuvo nada que reprocharle al conjunto arbitral: "No puede salir a protestar, si sales das pie a que el árbitro te pueda sancionar porque es sancionable. El árbitro hace lo correcto, gesticula y le saca la tarjeta. Puedes prevenirle pero luego está la reacción, es como no salir a la calle porque te puede pasar algo, sólo ser prudente y precavido"

Al ser preguntado por la demora de Muñiz en alinear a Sasa Lukic y Cabaco no evadió la pregunta y respondió a la prensa: “Cuando los ponemos es porque tengo la sensación de que lo van a hacer bien. Ellos llegaron tarde, tardaron en amoldarse a lo que es la liga, el equipo y el sistema. Cabaco y Sasa lo están haciendo bien y en los entrenamientos están demostrando que pueden jugar. Esto es muy largo y tenemos que tener una plantilla de 20, 21 o 22 jugadores y todos pueden aportar”.

Tras este empate el Levante UD acumula la cifra de 3 meses sin conocer la victoria en el Ciutat de Valencia siendo la última victoria la cosechada ante la Real Sociedad.