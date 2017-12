Despedida sin goles en Orriols

Google Plus

Lerma en la disputa de un balón contra Amrabat | Foto: Levante UD

El Levante UD se enfrentó ayer al CD Leganés en una noche fría en el Ciutat de València que abría la última jornada de la Liga Santander antes de que los que equipos disfruten de sus vacaciones navideñas.

Después de la gran decepción que supuso la derrota contra el Athletic después de que Postigo marcase un gol en propia puerta, la afición llegaba al feudo granota con la esperanza de ver ganar a su equipo antes de que terminase el año, lo cual no se repetía en casa desde el partido ante la Real Sociedad.

Jaime Latre indicó el inicio del encuentro con una novedad en el campo que pareció gustar a los aficionados: Sasa Lukic en el once titular. El serbio ya realizó una buena actuación en Sevilla, lo que le ayudó a Muñiz a no tener dudas a la hora de contar con él, y el joven centrocampista no defraudó en tierras valencianas. Equipo y afición se unieron y el conjunto local empezó dominando el encuentro, llegando a portería rival hasta en dos ocasiones en menos de cinco minutos, aunque ninguna de estas se transformó en gol. Las ocasiones seguían sucediéndose, ya sea en forma de saque de esquina o con disparos dentro y fuera del área. Lerma, Campaña, Morales, Jason… todos lo intentaban pero el gol continuaba sin llegar.

A partir del minuto 25 de la primera mitad, el Levante sufrió un pequeño bajón que hizo que el Leganés se adueñase del partido. Ahora las ocasiones volvían a sucederse, pero esta vez favorables al equipo visitante. Por suerte para los granotas, Oier tan solo tuvo que realizar una parada que evitase el tanto del rival, además de un fuera de juego que acabó anulando un gol que suponía el 0-1. El colegiado decretó el final de la primera parte y se marchó entre los silbidos de la afición, descontenta con la actuación que estaba llevando a cabo durante todo el encuentro.

Ya en la segunda mitad, el juego estuvo más igualado por parte de ambos equipos. Muñiz dio entrada a Bardhi en el minuto 56 y sentó a Lukic, lo que permitió al equipo crear más peligro. Fue el propio Bardhi el que remató minutos después de cabeza un balón que se marcharía cerca del palo derecho de la portería. Mientras tanto, el público continuaba protestando ante las numerosas faltas de los jugadores del Leganés que quedaban sin sanción. Más tarde, el árbitro terminó por expulsar a Amrabat por doble amarilla en el minuto 67 después de que este le propinara un codazo a Campaña en la cara.

La entrada de Ivi y Nano Mesa en el campo desencadenó las llegadas del conjunto granota, que continuaba sin ver portería. El partido finalmente llegó al descuento con el 0-0 en el marcador y sin grandes actuaciones de los porteros, que apenas tuvieron trabajo pese a los continuos ataques del rival. La tensión del partido podía notarse tanto en la grada como en el campo. Los aficionados sabían de la importancia de los tres puntos, mientras que los jugadores sentían la impotencia de no poder lograrlos. Tal era el ambiente que Campaña terminó por ser expulsado en el minuto 93 del partido tras unas protestas desde el banquillo.

Finalmente Jaime Latre anunció el final del encuentro y el reparto de puntos entre ambos equipos. El Levante llega al final de año con 18 puntos, mientras que el Leganés lo hace con 21. Los granotas empezarán el año en tierras catalanas enfrentándose en Copa del Rey al RCD Espanyol, y tres días más tardes se medirán con el FC Barcelona en el Camp Nou.