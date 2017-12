Anuario VAVEL Levante UD 2017: Roger Martí, el ariete esconde las pistolas hasta enero

Anuario VAVEL Levante UD 2017: Roger Martí / Fuente:Levante UD

El 2017 poco a poco está terminando, las horas se van descontando o mejor dicho ya va quedando menos para que Roger saque las "pistolas" en Orriols. Es costumbre hacer un balance de la campaña cuando esta baja su telón, con sus más y sus menos que ha deparado el año al Levante, Roger ha sido una de las figuras del equipo valenciano, que a pesar de haberse lesionado en un amistoso frente al Almería logró consumar el ascenso a Primera División.

Roger comienza el año como lo acabó, marcando gol

El 2017 llegaría de la mejor manera para el delantero de Torrente. Roger comenzó el campeonato liguero disputando los noventa minutos frente al Lugo, logrando un gol y como no desde los once metros. El UCAM esperaba en un partido aplazado de la anterior jornada, de nuevo el atacante lograría anotar un gol, once días, dos goles, mejor no podría comenzar el año para el por aquel entonces pichichi de la categoría. La buena imagen que presentaba el club se iría difuminando con el paso de las semanas, el Alcorcón cortaría una racha de cinco victorias seguidas o lo que es lo mismo tres goles del delantero valenciano, enero no acabó de la mejor manera para el club del barrio de Orriols pero Roger brillaba con luz propia.

Primer y único tanto del Levante frente al Lugo/ Fuente: LaLiga.es

Mas pronto que tarde llegaría el mes de Roger Martí. La segunda vuelta empezó como acabo la primera para el valenciano, marcando gol. Febrero fue su "mes", el Levante cosechó tres importantes victorias y un empate que lo distanciaban de sus inmediatos perseguidores, logrando en su haber cuatro dianas. Las víctimas Gimnàstic de Tarragona y Córdoba en el Ciutat de Valencia y Zaragoza y Sevilla Atlético como visitantes, el Levante seguía intratable en la categoría de plata.

Con Roger sancionado, frente al Elche en el Ciutat de Valencia aparecieron en escena jugadores como Víctor Casadesús y Juan Muñoz. El derbi, apático dónde los haya, se quedó en el Ciutat de Valencia. De la mano de las "fallas" llegó el punto de inflexión para el equipo valenciano en la segunda división. La insultante superioridad de un equipo que tenía claro sus objetivos desde el día que descendió se vio plasmada sobre el terreno de juego del José Zorrilla. El once de marzo con un eléctrico Roger el equipo comenzaba a contar los días para volver a la Liga Santander.

El equipo se vio superado ante Almería, Mallorca y Mirandés pero de la mano de Roger que anotó dos de los cuatro goles que se lograron y en especial gracias a un estelar Raúl Fernández, el Levante aumentó su renta de puntos con el tercer clasificado a veinte.

Gol de Roger en el descuento frente al Mirandés que acercaba el ascenso/ Fuente: LaLiga.es

Con el ascenso en juego el equipo y Roger entraron en una pequeña "crisis". El Getafe aprovechó el factor local contra un Levante que con el paso de las semanas se consumía y ganó con un contundente dos a cero. La apatía se contagió a las semanas con la visita del Reus y el conjunto catalán y valenciano se repartieron los puntos. Un empate del Numancia rozando el límite frente al Tenerife y un gol de Roger en el Carranza acercaron cada vez más el ansiado ascenso.

El 29 de abril llegaría entre comillas el último partido de Roger en la categoría de plata. El gol del ascenso frente al Oviedo no lo lograría él, pero el ariete valenciano cuajó un gran partido y dispuso de mas de una ocasión para batir a Juan Carlos.

Roger en una de las ocasiones más claras contra el Oviedo / Fuente:levanteud.com

En la carrera por hacerse con el pichichi Roger jugó los noventa minutos contra el Rayo, Girona y Tenerife logrando un gol, pero con el ascenso consumado y con una pequeña lesión, el de Torrente no disputó minuto alguno frente el UCAM, Lugo y Huesca. Roger no lograría hacerse con el pichichi pero volvería con "su" Levante a la Primera División.

La segunda mitad del 2017 llega marcada con la lesión frente al Almería

Lesión frente al Almería / Fuente:levanteud.com

Una grave lesión en un partido preparatorio impidió al delantero valenciano volver con su Levante a la Primera División del fútbol español, pero el "pistolero" volverá a sacar las pistolas para un equipo, un Levante, que lo necesita ahora mismo más que nunca.