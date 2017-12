Anuario VAVEL Levante UD 2017: Antonio Luna, un lateral de confianza

Google Plus

Antonio Luna en su presentación como jugador granota | Foto: Levante UD.

Tras militar por dos años en la SD Eibar, Luna empezó el año y terminó la temporada pasada como titular indiscutible en el conjunto dirigido por Mendilibar. El lateral izquierdo firmó un total de cinco asistencias y un gol con la camiseta azulgrana y tan solo se ha quedado en el banquillo en cinco ocasiones en LaLiga Santander. Por desgracia, una lesión lo mantuvo alejado del terreno de juego las últimas cuatro jornadas de competición. En lo referente a la Copa del Rey, el mallorquín disputó dos encuentros, aunque ninguno de ellos como titular.

Al llegar el verano, el jugador termina su contrato con el Eibar y queda libre para el mercado de fichajes. Firma por el Levante UD a principios de julio por un total de cuatro temporadas, reforzando así la posición de lateral izquierdo del club granota.

El principio de la presente campaña no es bueno para Luna, ya que no juega ni un solo minuto en las primeras seis jornadas pese a ir convocado. En la jornada siete el mallorquín logra debutar ante el Alavés tras sustituir a Toño en el minuto dieciséis. Su buena actuación en el encuentro hace que Muñiz cuente con él para los siguientes partidos, esta vez como titular.

Los siguientes tres partidos los juega como titular, pero en la jornada once vuelve a quedarse fuera de la alineación. Durante los siguientes dos partidos Luna no puede jugar debido a una pequeña lesión, lo cual provoca que Toño vuelva a hacerse con la posición en el once titular. Finalmente, Muñiz vuelve a incorporar a Luna en sus esquemas y el lateral vuelve a consolidarse en su posición, realizando más actuaciones a la contra que su compañero Toño. En Copa del Rey el lateral tan solo ha disputado el partido de vuelta contra el Girona FC, que permitió al Levante UD clasificarse para la siguiente ronda de la competición.

La pelea para ver quién consigue hacerse con la posición de lateral izquierdo es de las más disputadas dentro de la plantilla, pues parece que Muñiz todavía no sabe por quién apostar. En general, cuando el técnico apuesta por un juego defensivo se decide por Toño, mientras que a la hora de jugar al contraataque el entrenador asturiano opta por Luna en el once titular.