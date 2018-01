Coke: "El Levante cumple mis expectativas"

Presentación de Coke con el Levante (Foto: levanteud.com)

El madrileño de 30 años, Coke Andújar, ha comparecido ante los medios de comunicación este martes en su presentación como nuevo futbolista del Levante hasta el próximo mes de junio, cedido por el Schalke 04 alemán.

Coke ha mostrado sus impresiones tras su aterrizaje en el Levante: "El Levante cumple mis expectativas. Es un buen lugar para crecer". El lateral diestro lucirá el dorsal 12 en la elástica azulgrana, el cual deja Ünal que regresa al Villarreal, y ya piensa como un miembro más del equipo, queriendo aportar sus "ganas y experiencia", y piensa que "con trabajo y pisando el acelerador fuerte" tendrá las oportunidades necesarias para ayudar a sus compañeros.

Un cambio de aires es lo que estaba buscando el nuevo defensa granota, ya que en su etapa en Alemania ha vivido "una experiencia buena, en lo personal", en cambio, en lo meramente deportivo "no encontraba los minutos que necesitaba", lo cual es imprescindible, según él, para que un jugador "se sienta realizado", por ello, tanto el mister como el director deportivo del Schalke "han entendido perfectamente" su salida del club. La posibilidad de quedarse en el Levante una vez concluya la cesión es algo en lo que Coke aún no tiene puesto su pensamiento: "Es algo que ahora mismo es imposible saber. Ojalá, aunque es muy difícil sentirse identificado con un club desde el primer día, El recibimiento de todos ha sido inmejorable. Vengo con muchísimas ganas".

Coke Andújar, nuevo jugador del Levante (Foto: levanteud.com)

Coke se ha decantado por la entidad levantinista tras una decisión tomada con la gran influencia de un viejo amigo, como es Vicente Iborra, con el que coincidió en su periplo en el Sevilla: "He hablado mucho con Iborra, me dijo que iba a ser un sitio perfecto y que me iba a adaptar perfectamente. Hay buen equipo para hacer muchas cosas. Iborra es uno de los motivos por los que estoy aquí. Iborra es un embajador del Levante por todo el mundo". El madrileño dice haberse encontrado un vestuario "con gente comprometida", aunque reconocía que los resultados que espera la afición "no se están dando", y su intención es la de buscar las victorias "donde sea".

En su presentación, el nuevo fichaje del Levante, ha estado acompañado por Miguel Ángel Ruiz, como representante del Consejo de Administración, y por Tito, el Director Deportivo de la entidad. Este último, ha señalado las prioridades del Levante en el mercado invernal, dando a conocer la necesidad de incorporar a un central, pero teniendo como prioridad la llegada de un nuevo delantero: "Llevamos tiempo trabajando en ello y seremos capaces de firmar como mínimo un jugador que mejore lo que tenemos en ataque".