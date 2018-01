Juan Ramón Muñiz: "Presentaremos el mejor once posible"

Google Plus

Muñiz, durante una rueda de prensa. Fuente: levanteud

Tras el entrenamiento realizado, previo al partido que tendrá lugar este cuatro de enero y parte de la ronda de octavos de final de la Copa del Rey, el míster del Levante Juan Ramón Muñiz salió a rueda de prensa en Orriols.

El míster asturiano considera que el partido es una ayuda de cara al futuro ya que considera que podría ayudar los minutos que jugasen minutos de cara a la segunda parte de la temporada. Y es que a pesar de tener una serie de jugadores importantes, considera que estaría muy bien poder echar mano de los 'menos' importantes de cara a duelos futuros: “Nos vendría bien pasar esta eliminatoria porque tendrían minutos durante este mes casi todos los jugadores”.

La razón fundamental para esta reflexión, es que el entrenador cree que "interesa que todos los futbolistas estén preparador en este tramo final de la Liga y la Copa lo puede dar". También resalta las ganas que tienen el equipo en llegar bien a al competición y más tras el parón navideño. "Llevamos varias semanas sin competir y tenemos ganas de empezar” consideró. El propio entrenador considera el encuentro ante el Espanyol como un duelo importante y más aún estando en una ronda "interesante". Cuando se le preguntó sobre el equipo rival y los jugadores que tiene, cree que se enfrentan dos equipos con un nivel parejo y que buscan principalmente superar la eliminatoria.

Para Muñiz será “una ronda que va a ser emocionante e igualada”. Y uno de los puntos importantes, según él será El Ciutat de Valencia: “Espero que podamos decantar la ronda en nuestra casa”.La Copa del Rey y la Liga solapan sus emociones durante la primera semana del año entrante.

La ronda en la que se encuentran no permite florituras y así lo ha reconocido: “Presentaremos el mejor once posible en los dos partidos que vienen. Pondremos a los que estén bien preparados. Sacaremos un buen bloque mañana y el próximo domingo. No haremos dos equipos diferentes. Intentaremos competir los dos partidos”.

También tuvo palabras sobre la actitud mostrada por el reciente fichaje, el exsevillista Coke: “Coke viene con muchas ganas de trabajar. Ha encajado muy bien en el grupo. Es un gran profesional. Aportará mucha experiencia en este tramo final de la Liga. Esperemos que ayude dentro y fuera del campo”.