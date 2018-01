Análisis del rival: el Espanyol buscará la imbatibilidad en Copa ante el Levante

Google Plus

Encuentro liguero entre el RCD Espanyol y el Levante UD en el RCDE Stadium | Foto: Levante UD.

El RCD Espanyol tratará de empezar el nuevo año tal y como lo terminó, con una victoria en el RCDE Stadium ante su afición. El equipo de Quique Sánchez Flores se caracteriza por un juego de ataque que se apoya mucho en los extremos, que aportan velocidad al juego y desbordan por las bandas a la defensa rival.

Sánchez Flores apuesta por un equipo que busque manejar el encuentro, con la posesión de balón, aunque los pericos tampoco precisan de un juego muy llamativo para anotar goles y llevarse los partidos, pues sus delanteros no suelen fallar de cara a portería, al menos cuando juegan en su propio estadio. Pese al buen nivel de sus atacantes, el RCD Espanyol es un equipo que sabe defender cuando es asediado por el equipo rival, tal y como demostró la última jornada liguera ante el Atlético de Madrid.

La defensa perica es controlada por David López. Por su parte, el mediocentro de referencia Sergi Darder seguido de su compañero Víctor Sánchez, ya que ambos jugadores son los encargados de repartir el juego para que el equipo pueda funcionar. La buena calidad de los extremos queda asegurada gracias a Piatti, Jurado y Baptistão, ellos son los encargados de aportar velocidad y ocasiones de gol en el partido. Finalmente, el delantero referencia del Espanyol es, sin duda, Gerard Moreno. Gerard es el máximo goleador del equipo con ocho goles en su casillero personal y, además, su buen nivel en el campo le ha llevado a recibir numerosas ofertas en este mercado de invierno, aunque todavía no hay nada asegurado sobre si el delantero permanecerá o se marchará del Espanyol.

Al tratarse de la Copa del Rey y no de la competición liguera, los catalanes seguramente muestren grandes variaciones en su alineación, ofreciendo minutos a jugadores que no tienen tanto protagonismo en LaLiga, pero lo que es seguro que no variara será su forma de juego, con numerosos ataques por las bandas y una defensa bien consolidada para frenar a los atacantes granotas.

Resultados como local

En el RCDE Stadium los pericos han logrado un total de cinco victorias, un empate, que casualmente fue contra el Levante UD, y tres derrotas en competición liguera, mientras que en Copa del Rey el equipo ha conseguido una victoria contra el Tenerife que el permitió clasificarse para los octavos de final de la competición.

Dado que sus resultados son mucho mejor en casa que fuera (ningún partido ganado, cuatro perdidos y cuatro empatados) el Espanyol no quiere dejar la eliminatoria abierta para la vuelta en el Ciutat, sino que buscará adelantarse en la lucha por los cuartos de final de Copa del Rey.

Posible alineación

Dado que Quique Sánchez Flores ha decidido dar descanso a algunos titulares como Javi López, Mario Hermoso y Javi Fuego, la posible alineación sufrirá algunas variaciones respecto a que presentó el equipo perico la última jornada.

En la potería el propio técnico ha aclarado que seguirá jugando Diego López, tal como lleva haciendo toda la Copa del Rey. La defensa estaría formada por Marc Navarro, Naldo, Dídac y Óscar Duarte. El centro del podría estar compuesto por Granero y Sergi Darder, reforzados con los extremos Jurado y Melendo. Por último, la delantera estaría encabezada por su delantero referente, Gerard Moreno, y Sergio García.