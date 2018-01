RCD Espanyol - Levante UD: puntuaciones del Levante en los octavos de final de la Copa del Rey

Google Plus

Campaña durante el partido ante el RCD Espanyol | Foto: Noelia Déniz, VAVEL.

El RCD Espanyol no consigue frenar a un Levante UD que continúa imparable en Copa. El conjunto valenciano se impuso por 1-2 en el RCDE Stadium tras los goles de Morales, de penalti, e Ivi, que ponía el resultado final en el marcador.

Raúl Fernández (8)

No tuvo que intervenir en muchas ocasiones el portero granota, pero una gran parada en el último minuto del encuentro permitió que los levantinistas se llevasen la victoria a casa.

Sergio Postigo (7)

El madrileño realizó una buena actuación a lo largo del partido gracias a intervenciones que frenaron el avance del conjunto perico.

Erick Cabaco (7)

El central uruguayo ha vuelto a demostrar hoy que lucha por la titularidad en Liga, y es que el jugador no ha dejado pasar en ningún momento a los atacantes blanquiazules.

Coke Andújar (7)

El debut del lateral madrileño ha sido complicado pero éste ha sabido solventarlo sin dificultades, cortando continuamente los ataques de la zaga perica, principalmente protagonizados por Pablo Piatti.

Toño García (6)

Buen trabajo del lateral izquierdo del Levante UD, que no ha tenido que intervenir mucho ya que la mayor parte del juego se ha desarrollado por el lateral contrario.

Lerma (8)

El colombiano ha vuelto a demostrar que es un pilar fundamental en el esquema de Muñiz. El centrocampista no ha tenido ningún problema en repartir juego y cortar balones. Ha sido sustituido tras sufrir una falta en el medio del campo, por lo que Muñiz ha decidido no correr riesgos y reservarlo para el partido del domingo.

Campaña (8)

El centro del campo del Levante ha estado perfectamente controlado gracias a la pareja de mediocentros que han jugado hoy. Y es que parece que Campaña ya sale de su letargo y vuelve a recuperar el nivel de las primeras jornadas, lo que conlleva muchos beneficios para el equipo.

Bardhi (6)

No ha sido el partido más destacado del macedonio, pero eso no ha impedido que el jugador haya dejado buenos detalles. Sin embargo, ha tenido que ser sustituido tras sesenta minutos de partido debido a que no aguantaba el nivel del partido. Necesitará mejorar su condición física si desea aguantar los noventa minutos de juego junto al equipo.

Samu García (5)

Apenas se le ha visto al malagueño en el campo, por lo que ha sido el segundo cambio del partido, dejando paso a Ivi. Deberá esforzarse más si quiere formar parte del once titular en competición liguera.

Morales (9)

El Comandante ha vuelto a ser el mejor del partido. El madrileño no ha dudado en cargarse el equipo a la espalda y ha encaminado al Levante hacia la victoria con un gol de penalti y una asistencia a Ivi que terminaría siendo el tanto de la victoria.

Boateng (4)

El jugador ghanés no ha estado a la altura del resto de sus compañeros. El delantero debía cargar con el peso del equipo y no ha sido capaz de crear peligro en la portería rival, llegando incluso a fallar una clara ocasión de gol que terminaría parando Diego López después de que el jugador se mantuviese indeciso y no disparase a portería en el momento adecuado.

Doukouré (6)

Buen partido de Doukouré en el RCDE Stadium, ayudando al partido en tareas defensivas después de sustituir a Enis Bardhi en el minuto 58.

Ivi (8)

El exjugador del Sevilla Atlético ha puesto el punto final al partido después de marcar el tanto que supondría el definitivo 1-2 en el marcador. Gracias al buen nivel de juego mostrado, no cabría duda en que fuese titular el próximo partido ante el FC Barcelona.

Róber Pier (5)

El gallego no ha podido demostrar mucho debido a los pocos minutos que ha jugado. Aun así, ha realizado una buena actuación ayudando al equipo en tareas defensivas con tal de mantener la victoria.

El Levante UD ya piensa en el partido del domingo ante el FC Barcelona y espera impaciente el partido del jueves en el Ciutat de València, que puede significar el paso a los cuartos de final de la Copa del Rey ante su afición.