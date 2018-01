FC Barcelona - Levante UD: puntuaciones del Levante, jornada 18 de la Liga Santander

Google Plus

FC Barcelona - Levante UD: Puntuaciones del Levante Jornada 18

El partido disputado esta tarde en el Camp Nou fue un encuentro donde el tempranero gol de Leo Messi aguó la épica levantinista. Los jugadores no pudieron frenar la superioridad azulgrana a pesar de un inicio donde las bajas no se hicieron notar pero que más adelante, debido al buen ritmo de partido que impuso el conjunto catalán causó que el equipo se encogiese inevitablemente ante un Barça con mucho que celebrar.

(0-3: muy mal / 4: mal / 5: regular / 6: bien / 7: bastante bien / 8: muy bien / 9: fantástico / 10: Excelente / s.c: sin calificar)

Oier (6)

El portero hoy no ha podido hacer mucho aunque ha evitado que el marcador fuese mayo, el primer gol fue prácticamente imparable pero aún así, este partido no supone una mancha a las buenas actuaciones que está realizando está temporada.

Luna (5)

El lateral izquierdo ha tenido que trabajar mucho ante la ilusión de Dembelé y no fue capaz de parar a Sergi Roberto en sus constantes subidas por la banda que causaron el segundo gol.

Postigo (4)

El central ha tenido mucho trabajo hoy, la presencia de jugadores como Suárez o las llegadas de Messi al área han causado que los tres goles y la mayoría de las ocasiones tuviesen lugar en el centro del área

Cabaco (4)

Su puntuación se debe a la misma razón que a la de Postigo, la pareja de centrales no ha sido capaz de frenar las oleadas ofensivas del Barça

Shaq Moore (5)

El lateral derecho ha tenido menos trabajo ya que la mayoría de las internadas han tenido lugar en la banda contraria pero aún así no ha podido frenar as combinaciones entre Messi y Jordi Alba

Ivi (6)

Ha tenido las oportunidades más claras del equipo y ha ocasionado peligro a la portería de Ter Stegen haciendo que el portero alemán tuviese que trabajar a fondo para evitar que el gol granota subiese al marcador

Doukouré (5)

El centrocampista no ha estado acertado, en muchas ocasiones el Barça ha encontrado espacios por el medio lo cual ha acabado condenando al equipo ya que ésta era la baza más fuerte del conjunto catalán.

Lerma (4)

El colombiano no ha jugado uno de sus partidos más brillantes y eso se debía a que su tarea fue intentar frenar a Messi, el jugador tampoco pudo hacer mucho debido a que vio la tarjeta amarilla al principio del encuentro.

Lukic (5)

A pesar de que el medio campo del Levante no ha podido frenar a un Barça en buen estado de forma, las internadas por el medio han hecho mucho daño al equipo valenciano

Jason (5)

El extremo derecho ha acompañado en jugadas de ataque que si no hubiese sido por Ter Stegen podrían haber acabado perfectamente en gol

Boateng (6)

El delantero ha protagonizado un buen partido en la medida de lo posible dotando al Levante con capacidad de salidas a la contra pero que finalmente no ha podido finalizar ocasiones con gol.

Samu (5)

La aportación de Samu sigue siendo trabajada y se ve el esfuerzo pero poco había que hacer ya con el Barça por delante

Nano Mesa (4)

El delantero no ha podido mostrar su mejor versión y su aportación desde el banquillo se ve como insuficiente y por ello se baraja la posibilidad de incorporar a un refuerzo en ataque

Róber Pier (5)

Su aportación ha aportado un poco más de estabilidad aunque el Barça seguía siendo superior en la mayor parte del encuentro y con esta superioridad llegaba el tercer gol de Paulinho

El encuentro ha sido un mero trámite, donde no se ha podido lograr un resultado positivo para los de López Muñiz, pero no hay tiempo para lamentarse, toca aprender y seguir penando en lo que viene y cumplir los objetivos cuanto antes. El Levante no ha podido seguir mejorando sus buenos resultados a domicilio pero se espera que esta sea la oportunidad para volver a sumar tres puntos en el Ciutat de Valencia.