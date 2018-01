Buena actuación de Ivi en el Camp Nou

Google Plus

Ivi ante el FC Barcelona / Foto: Levanteud.com

A pesar de la derrota, el Levante ha realizado un partido bastante serio e incluso ha tenido ocasiones para marcar algún gol. El jugador que más peligro ha generado para la defensa culé ha sido Ivi, que ha dispuesto de alguna ocasión, pero la más llamativa ha sido en la segunda mitad que ha obligado a Ter Stegen a realizar una gran atajada.

Ivi ha jugado el partido entero, los 90 minutos, ya que estaba siendo uno de los jugadores más peligrosos en la parte ofensiva del Levante. Pese a no marcar, ha hecho un partido bastante notable en el que Ter Stegen impedía el premio para el madrileño.

El Levante ha sabido como jugarle al Barcelona y se ha visto un encuentro que no se ha cerrado del todo hasta el último minuto. El partido se ha decidido por detalles de grandísimos jugadores de clase mundial como son Luís Suárez y Lionel Messi. No obstante, el Levante no se vino abajo en ningún momento del encuentro e incluso debió haber entrado algún balón.

El equipo de Ivi sigue estando en la zona peligrosa de la clasificación y en la que ningún club quiere estar. Se encuentran dieciseisavos a tres puntos por encima de los puestos de descenso. El partido de hoy se sabía que era muy complicado y, prácticamente, es otra liga la que juega el Barcelona, pero han sabido dar una buena imagen y han perdido con orgullo, intentándolo hasta el final.

El siguiente encuentro que tienen los de Ivi es es el jueves a las 19:30. Partido de vuelta de la Copa del Rey ante el Espanyol. Eliminatoria que tienen encarrilada tras conseguir la ventaja de 1-2 en el RCDE Stadium. Pero seguro que será un partido muy complicado en el que el Espanyol le pondrá las cosas difíciles al Levante. Un Levante que tiene que conseguir ya una victoria en casa que, desde el partido de la Real Sociedad en la jornada 5, no consiguen vencer.