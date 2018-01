Morales y Jason dan la cara por un desastroso Levante

Google Plus

Morales en el partido ante el RCD Espanyo | Foto: Levante UD.

El partido de anoche fue uno de los peores disputados por el conjunto granota en todo lo que va de temporada, y eso mismo se reflejaba en las palabras de los dos únicos jugadores a los que no les importó dar la cara ante los medios de comunicación al finalizar el encuentro.

El primero en comparecer ante los periodistas fue Jason, que habló para los micrófonos de BeIn Sports antes de entrar a los vestuarios. Sus palabras expresaban perfectamente lo que había sido el partido, pues al gallego no le tembló el pulso al decir que si el equipo hubiese hecho un partido serio desde el minuto uno, no se les hubiese escapado una eliminatoria que ya tenían encarrilada. “No nos hemos merecido pasar”, sentenció Jason después de decir que el equipo tan solo empezó a jugar después de encajar los goles. De todas formas, Jason quiso evitar la crisis y afirmó que hay que estar más tranquilos, que en casa al equipo le está costando más, pero hay que mejorar día a día.

Las palabras fuertes de la noche las dejó el ‘Comandante’, que no se calló ni una de las palabras que se le pasaban por la cabeza. Morales comenzó afirmando que al equipo le faltó un punto de intensidad cuando lo tenía todo para pasar. “Alguno creía que bajando del autobús tenía la eliminatoria pasada. Si sales al campo a pasearte primero te ganan, tu gente te silba y es lo que te mereces”, sentenció el capitán.

“Éste no es el Levante que todo el mundo conoce y cada uno se lo tiene que hacer mirar y que se lo mire esta noche porque mañana tenemos que pensar en el domingo”, afirmó Morales, aludiendo que no hay tiempo para lamentaciones y que el equipo tiene que ganar el partido contra el Celta si no quiere tener muchas complicaciones.

A la hora de hablar sobre la jornada liguera, Morales declaró que el equipo tiene que ser fuerte de cabeza y cada jugador debe mirarse lo suyo antes que lo de los compañeros, sino la situación no va a solucionarse. “Tenemos que dejar de pensar en hacer goles con tres minutos de posesiones", sentenció el atacante al hablar del nivel de juego del equipo.

Finalmente, el madrileño confesó que siempre es el mismo el que da la cara se gane o se pierda, siempre es él quien sale y se pone colorado para pedir disculpas a la afición. Y es que, según palabras textuales de Morales, el equipo ha hecho un partido desastroso y hay gente que le han dicho que salga y no ha querido salir. “Si no somos mayorcitos para dar aquí la cara evidentemente nos va a costar mucho ahí dentro”, finalizó el capitán.