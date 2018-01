Muñiz: "El equipo tuvo todo y lo que nos faltaron fueron los tres puntos"

Google Plus

Muñiz, en el duelo de hoy frente al Celta de Vigo / Fuente: Levante UD

Al igual que ocurriera en su anterior partido de la Liga Santander frente al Barcelona (3-0), el Levante UD dio una muy buena imagen en su encuentro frente al Celta de Vigo en el Ciutat de Valencia. Sin embargo, el resultado volvió a ser cruel con el conjunto valenciano, ya que los tres puntos viajan hacia Vigo tras el tanto de Pione Sisto que supuso el 0-1 final.

En la rueda de prensa post-partido, el técnico del conjunto levantinista, Juan Ramón López Muñiz no tuvo ningún reproche para su equipo. El técnico asturiano destacó el carácter que mostró su equipo, el cual logró dominar el encuentro de principio a fin. "Hicimos todo lo que pudimos con orgullo, juego, intensidad y ocasiones. El equipo tuvo todo y lo que faltaron fueron los tres puntos". El preparador incidió en estos argumentos. La respuesta del equipo pese a los múltiples contratiempos que está viviendo fue más que positiva. En este sentido, aseguró que "este es el camino y me voy contento por el trabajo y disgustado porque los jugadores no tuvieron recompensa, pero esto es el fútbol, otro día será al revés".

Al igual que hiciera tras el partido del Camp Nou, el técnico defendió a su equipo. "El equipo está en la línea correcta, trabajó bien contra el Leganés, el Barcelona, el Sevilla. Veo orgullo, veo equipo, vi un vestuario a muerte. Hasta el 94 estuvimos presionando y con ocasiones, ante eso sólo puedo decir una cosa y es enhorabuena. Me voy satisfecho. Fallamos ocasiones, pero las hubo como en el Camp Nou, contra el Sevilla muchas y las hubo contra el Leganés. Ya llegará, quiero seguir trabajando con la misma ilusión, cada vez que veo lo de hoy voy con más ganas, veo a un equipo vivo. Ya somos un equipo." Unas palabras que sin duda muestran la confianza plena del técnico en la plantilla que dirige.

En lo referente a la pelea por la salvación, el asturiano aseguró que "el equipo ha demostrado que tiene cosas para mantenerse en la categoría". Pese a la complicada situación, el técnico aseguró que "los equipos más modestos tienen que estar preparados para jugar ahí, si sentimos la presión es que no estamos preparados". Además, quiso destacar la actitud de su afición, y aseguró que hay que "agradecérselo. Es una cosa más que metemos en el saco de cosas positivas. Voy a ser muy claro, el equipo necesita el apoyo de la afición, somos un equipo joven, hay momentos en que tienes que escuchar esos murmullos y eso nos llevó a tomar alguna decisión equivocada." El apoyo de la grada, en palabras del míster, será clave en las próximas jornadas.