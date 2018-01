Comunicado oficial del club y jugadores apercibidos de sanción

Google Plus

Lerma y Aspas durante el partido entre el Levante y el Celta | Foto: Levante UD

Jefferson Lerma compareció ante los medios de comunicación nada más terminar el encuentro que enfrentó al Levante UD y al RC Celta de Vigo. Sus declaraciones no han quedado exentas de polémica, y es que el colombiano afirmó que Iago Aspas le llamó “negro de mierda” y, cuando se lo comunicó al árbitro para que le amonestara, éste no le hizo ningún caso. Por su parte, Aspas aseguró que simplemente son cosas que se quedan en el terreno de juego, aunque no desmintió las declaraciones del colombiano.

Ante todo este asunto, el Levante ha decidido emitir un comunicado oficial, tal y como hizo a través de las redes sociales al finalizar el partido, en el que expone que quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol.

Para poner un poco de luz en toda esta polémica, las cámaras de El Día Después han analizado todas las jugadas en las que se enfrentaron Lerma y Aspas. Son pocos los roces que tuvieron ambos jugadores sobre el césped, aunque sí que se puede comprobar un momento en que las cámaras no enfocan bien y en el que se ve como Aspas le dice algo a Lerma, lo que provoca que el colombiano vaya directamente a hablar con el árbitro. No es posible saber lo que se dicen ambos, pero sí se puede comprobar como minutos después una cámara graba a Aspas diciéndole “muerto de hambre” al jugador granota. Finalmente, nada de esto quedó en sanción ni reflejado en el acta del partido.

Por otra parte, el Levante visitará el Campo de la Cerámica con tres jugadores apercibidos de sanción: Postigo, Chema y Campaña. Estos jugadores cuentan con cuatro cartulinas amarillas en sus cuentas personales para enfrentarse el próximo sábado al Villarreal CF. En el caso de que alguno de ellos viera otra tarjeta en tierras castellonenses, se perdería el duelo de la próxima jornada ante el Deportivo de La Coruña.