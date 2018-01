Enes Ünal ante su exequipo

Enes Ünal ante el Girona en su debut / Foto: Levanteud.com

Enes Ünal llegó al Levante una vez ya empezada la Liga 17/18 y con el mercado de traspasos cerrado, pero tras la grave lesión de Iván López el Levante podía incorporar a un jugador y utilizar la ficha libre que dejaba Iván. El conjunto granota buscaba un delantero que le aportara goles al equipo. El Levante se fijó en el delantero turco del Villarreal que no estaba teniendo prácticamente minutos, y con la buena relación que hay entre el presidente del Villarreal y el del Levante, la operación se pudo realizar con éxito. El conjunto de Muñiz incorporó a Enes Ünal para jugar los meses de noviembre y diciembre y con una opción de poder quedárselo hasta junio, pero esto finalmente no acabó sucediendo ya que el Villarreal, tras la salida de Bakambu, necesitaba delanteros y han decidido recuperar a Ünal.

Enes Ünal no acabó aportando del todo al Levante lo que necesitaba. En los dos meses que estuvo solamente consiguió marcar un gol, que fue el día de su debut en los instantes finales del partido de Liga ante el Girona en el Ciutat, partido que acabó perdiendo el Levante por 1-2. Comenzó de la mejor forma posible y todo parecía ser que el joven jugador turco había encontrado su sitio en el Levante, pero esto no acabó siendo así. Ünal no consiguió adaptarse al equipo granota, en el que sí que tuvo minutos pero no supo aprovecharlos, disputó siete encuentros con el equipo de Muñiz.

Con el Villarreal lo poco que ha jugado esta temporada ha conseguido marcar dos goles. El primero en Liga ante el Real Betis en la jornada 3, antes de marcharse al Levante, y el segundo también en Liga, en la jornada 18 ante el Deportivo de La Coruña.

No está siendo una temporada buena para el delantero turco y seguro que quiere reivindicarse en este partido ante el Levante y demostrar que es un buen delantero y puede aportar grandes cosas a su club.