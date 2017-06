Aníbal Biggeri: “Elresponsable del equipo soy yo” | Foto: @davidnieva96

Los Andes en su estadio, el Eduardo Gallardón, igualó 2-2 ante Independiente Rivadavia de Mendoza. El Mil Rayitas empezó ganando con gol de Andrés Vombergar y Emmanuel Moreno. Pero no pudo mantener el marcador y la visita logró el empate con tanto de Cristián Tarragona y Diego Cardozo.

Luego del empate agónico, el director técnico de los Andes, Aníbal Biggeri habló en rueda de prensa con los medios periodísticos donde se hizo responsable del empate con sabor a derrota.

“Lo que más me preocupaba era que el equipo no agarraba la pelota. Cuando la teníamos, la pedíamos rápido. Habíamos hecho un buen primer tiempo. Después los goles vinieron por pelota parada” confesó el DT Aníbal Biggeri.

“El equipo trata de jugar. Si bien en los dos últimos partidos no pudimos demostrarlo. Pero lo de hoy fue muy bueno. En el segundo tiempo hoy no se dio conseguimos un punto”, comentó el director técnico de Los Andes

“Nosotros tenemos que seguir sumando. Seguir con esta racha de local y por este camino. Tenemos errores. Tenemos un plantel donde hay que hacer mucho sacrificio y los chicos lo están haciendo. A veces se cansan y algunas veces no sale. Mientras que se entrenen como viene haciendo yo voy a estar tranquilo", dijo Aníbal teniendo en cuenta el objetivo de sumar.

“Ramiro López entró a los 20 minutos. Antes de los 20 minutos yo no puedo hacer y no lo creo. Imagínate que igual me insultaron. Tuvimos alguna situación, pero no pudimos concretarla", confesó Biggeri al ser cuestionado por la tardanza en los cambios.

“Emmanuel Moreno pidió el cambio porque no daba más. Y también pidió el cambio, Britez Ojeda y también el marcador de punta. Tengo que hacer lo que puedo hacer. Es un plantel muy corto te obliga a poner los mismos jugadores en todos los partidos. Yo no tengo nada que reprocharle nada a este equipo y el responsable del equipo soy yo”, comentó el ex director técnico de Atlanta que se hizo responsable del empate

“Me cuesta elegir al jugador correcto en el medio campo. Hago lo que puedo. El primer tiempo, el equipo jugó muy bien. Pero en el segundo, el equipo no anduvo bien. Más allá de eso, te empatan el partido por dos pelotas paradas. Una es una falta tonta que hacemos nosotros y la otra es por un córner. Son errores que pueden pasar que están dentro de juego”, finalizó la rueda de prensa, el DT de Los Andes que dejó en claro que hay mucho para mejorar.