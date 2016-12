Recio: "Hay que ver las cosas que se han hecho mal"

[foto LaLiga]

Varios jugadores pasaron por zona mixta una vez concluido el encuentro ante el Sevilla, donde perdieron por 4-1. Uno de los protagonistas fue Recio, que volvió a jugar tras meses de lesión. Se mostró muy crítico: "Son cosas que no pueden ocurrir en este tipo de partido, sabiendo lo que es un derbi. No puede haber el mínimo despiste, no podemos irnos al descanso con 4-0. Tenemos que mejorar aunque ya no valga de nada, hay que jugar los partidos con otro carácter y otra intensidad".

Recio: "Hay que jugar los partidos con otro carácter y otra intensidad" "La explicación se ha visto en el campo, a mi me pilla en el banquillo y no quiero juzgar demasiado, pero está claro que hay cosas que no pueden ocurrir. Hay que sacar orgullo, intentar parar el partido, pero no te puedes ir con 4-0 al descanso. He vivido estos partidos como aficionado y como jugador y sé cómo está la afición. Pido perdón, por lo menos en la segunda parte hemos intentando sacar carácter y orgullo, algo que no puede faltar en este tipo de partidos. Sé lo que está sintiendo la gente ahora mismo. Hay que ver las cosas que se han hecho mal, sobre todo en esa primera parte, e intentar mejorarlas en el futuro".

Recio habló de sus sensaciones tras estar dos meses fuera de los terrenos de juego por lesión: "Tenía muchas ganas de venir convocado. Me ha tocado jugar 45 minutos, no me esperaba jugar tanto, contento con las sensaciones de mi lesión, no he tenido molestias".

Otro de los que habló para los medios fue Sandro: "La primera parte ha sido un desastre, debemos aprender de estos errores y salir como hemos hecho en la segunda parte. El equipo había salido bien, pero nos han metido el primer gol y nos vinimos abajo”, y añadió: “Te quedas un poco grogui, porque te llegan muy seguidos, pero hay que pensar cuanto antes en el partido de Copa. Lo único que quedaba era meterle actitud, que era lo que nos faltaba, pudimos recortar distancias pero no ha podido ser”, expresó.