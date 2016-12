Google Plus

Juande Ramos: "Tenemos la oportunidad de solucionar el mal partido de la ida" [foto málagacf.es]

Juande Ramos concedió una rueda de prensa previa al partido copero que mañana martes por la noche disputará el Málaga CF en La Rosaleda con el objetivo de remontar el 2-0 que trae el Córdoba del partido de ida. El entrenador manchego aseguró que "son partidos y competiciones distintas, que se juegan a 180 minutos" y que "los primeros 90 han sido claramente del Córdoba y tienen un resultado positivo".

"Estos segundos 90 minutos los tenemos en casa y vamos a intentar darle la vuelta a la eliminatoria, que es nuestra obligación. Tenemos la posibilidad de solucionar el mal partido que hicimos en la ida, vamos a ver si estamos acertados y, sobretodo, mejoramos en la intensidad, que es lo que más echa en falta el equipo”, indicó.

Juande Ramos: "Vamos a tratar de mejorar en la intensidad, que es lo que más echa en falta el equipo" “Para ellos también es una competición distinta. Saben que no van a durar mucho, porque cuando entran los equipos grandes, buscan un buen sorteo para coger una buena taquilla e intentar pasar cuántas más rondas mejor. Nos vamos a encontrar un equipo con un resultado a favor, que va a intentar marcar en campo contrario para facilitarse el trabajo y que fuera de casa están haciendo buenos partidos. Pero nuestra obligación es no pensar en ese tipo de cosas, hacer lo que sabemos hacer, lo que hemos hecho durante toda la temporada aquí en casa, apretar al máximo e intentar superar esos dos goles de desventaja”, comentó Juande Ramos.

En cuanto a los posibles fichajes en el mercado de invierno, el entrenador blanquiazul no entró en detalles porque asegura que no va con él: “Eso son situaciones que domina y maneja el director deportivo. Yo estoy un poco al margen de ello. A principios de temporada ya dije las carencias que podría tener el equipo. El Club lo tiene en cuenta y el director deportivo es quien trabaja sobre ello. Yo no sé las negociaciones, las conversaciones y los ofrecimientos. Nunca hablo de nombres. Yo digo las características y él se encarga de buscar en el mercado”, finalizó.