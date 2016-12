Chory Castro: "Hay que levantar la cabeza"

Google Plus

Varios jugadores del Málaga pasaron por zona mixta una vez concluido el partido de vuelta de los 1/16 de final de la Copa del Rey en el que el Málaga fue eliminado tras caer por 3-6 en el global de la eliminatoria. Chory Castro fue uno de los protagonistas para dar explicaciones después de esta eliminación ante el Córdoba. El uruguayo confesó sentirse "dolido por la eliminación y por este fin de año". "Lo de Sevilla dolió mucho y lo de hoy, también. Ellos tuvieron dos llegadas en la primera parte, marcaron y se nos fue la eliminatoria. Estamos muy tocados. Hay que seguir concentrados en LaLiga, estamos con 21 puntos y hay que seguir trabajando. Hay que levantar la cabeza. Duele mucho perder el derbi y hoy otra vez. Nos vamos calientes".

Chory Castro: "Ha sido muy duro para Boyko, como compañeros tenemos que apoyarle, que no se rinda" El extremo zurdo defendió al ucraniano Denys Boyko, que recibió muchos pitos en La Rosaleda: "Ha sido muy duro para él, como compañeros tenemos que apoyarle, que no se rinda. Entre todos podemos sacar esto. Es duro, más que nada dentro del partido. Cuando acaba el partido y el resultado está hecho... pero durante el partido, repercute mucho. Está pasando un momento duro, como todo el equipo. Hay que apoyarlo, darle para adelante y sacarlo todos juntos".

Por último, haciendo referencia a la sangría de goles encajados, Chory indicó: "Estamos todos en el mismo barco, hay que remar juntos. Hay que centrarse y seguir adelante. Está claro que hay algo que trabajar, los datos saltan a la vista, estamos recibiendo muchos goles, nos hicieron muchos goles y tenemos que corregir eso todos juntos. Estos dos partidos marcan. Ante el Granada nos marcaron a balón parado, en Valencia también nos hicieron dos goles a balón parado. Estos dos partidos marcan mucho, hay que olvidarse cuanto antes, corregir los errores y no bajar los brazos. Sabemos que tenemos para dar más. Hay que tranquilizar los ánimos y recuperar la alegría".