Miguel Torres: "Caer en primera ronda es muy mala noticia"

[foto málaga cf]

Miguel Torres también acudió a zona mixta para comentar los diferentes aspectos que ocurrieron en la eliminación del Málaga en Copa del Rey ante el Córdoba. El defensa, que llevó el brazalete de capitán durante el encuentro no encontraba palabras para explicar lo sucedido: "Ahora mismo es complicado, hay mezcla de sentimientos. Para nosotros caer en casa en la primera eliminatoria es una muy mala noticia. Sabíamos lo que teníamos que hacer para dar la vuelta a la eliminatoria, corríamos nuestros riesgos. Nos cuesta mucho hacer goles, hemos tenido muy buenos minutos en la primera parte y cuando nos empatan es volver a empezar y es muy complicado", explicó Torres a pie de campo ante los micrófonos de beIN Sports.

Torres: "Somos una familia para lo bueno y lo malo. Nos viene bien un toque de atención por parte de la afición" "No queda otra que entrar al vestuario, animar a los compañeros, pedir disculpas a la afición que una vez más ha estado inmensa con nosotros, llenando el estadio en una situación complicada. A seguir trabajando y a confiar en el equipo. Ellos son los que suman, cuando lo hacemos bien son los primeros que nos felicitan. Y nos viene bien que nos den un toque de atención, esto es responsabilidad nuestra, del cuerpo técnico, de la directiva y de todo el club. Somos una familia para lo bueno y para lo malo. No vamos a tener más partidos en muchos días y no nos queda otra que trabajar para empezar el año lo mejor posible".

Para finalizar, Miguel Torres también quiso dar su apoyo a su compañero Boyko, que recibió cuatro goles ante el Córdoba, sumados a los siete recibidos en los últimos partidos: "Me ha dado un poco de pena el caso de Boyko, lleva poco con nosotros, no se ha enfrentado a nadie, trabaja desde la humildad y quiero lanzar un mensaje a su favor. Él no ha sido el responsable de no pasar la eliminatoria. Me ha dolido que en algún momento se le haya hecho responsable, pero hay que respetar a la afición porque ellos vienen a apoyarnos y a juzgarnos. Quiero ver al equipo cuando volvamos con rabia, orgullo y ganas de dar la vuelta a la situación. Confío en mis compañeros y no podemos venirnos abajo tan rápido".