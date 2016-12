Juande Ramos: "Han sido superiores 180 minutos y eso es lo que duele"

Google Plus

El entrenador malaguista, Juande Ramos, acudió a sala de prensa una vez finalizado el encuentro ante el Córdoba que supuso la eliminación copera por un global de 3-6 en la eliminatoria de 1/16 de final. Para el técnico manchego, ha sido una eliminación muy dura: "No lo esperábamos, pensábamos que íbamos a superar al Córdoba, un equipo de inferior categoría, pero han sido superiores tanto en el partido de ida como en la vuelta y eso es lo que realmente me duele".

Por primera vez en La Rosaleda se escucharon cánticas a favor de la destitución de Juande Ramos con gritos de "Juande vete ya". El entrenador no quiso mencionar esto: "¿Los cánticos? Estoy concentrado en el partido, me limito a dirigir el partido e intentar ayudar al equipo a ganar. Paso absolutamente de lo que pasa fuera del terreno de juego", indicó Juande.

"El partido de Sevilla ya lo valoramos. Hoy, por el resultado de la ida, teníamos que tomar muchos riesgos para intentar darle la vuelta al marcador. Empezamos bien, con el gol y con oportunidades para hacer el segundo, pero el Córdoba nos cogió al contraataque y nos ha hecho dos goles que nos ha puesto la eliminatoria muy difícil. Estamos recibiendo muchos goles, pero el partido de hoy tenía una situación distinta a cualquier partido de Liga".

En cuanto a la posibilidad de hacer algún fichaje en el mercado invernal, Juande desvió la atención hacia la dirección deportiva: "¿Mercado invernal? Todo depende de la economía, de la dirección deportiva y de las posibilidades que tengamos".

Juande: "El partido de hoy no tiene nada que ver con el partido ante el Sevilla" "Creo que la actitud era buena y el juego del equipo era bastante bueno, era lo que pensábamos, pero eso conlleva riesgos y al contraataque nos han superado. Es cierto que hemos recibido muchos goles, pero el partido de hoy no tiene nada que ver que el partido contra el Sevilla. Hoy no quedaba más remedio que tomar esos riesgos porque teníamos la eliminatoria muy difícil. En el juego ofensivo lo hemos hecho bien, pero defendíamos con poca gente, había muchos espacios y lo ha aprovechado bien el Córdoba".

Por último, el entrenador manchego también habló sobre los pitos en contra hacia Boyko: "Ese análisis mejor lo haré en privado. Creo que no es cuestión de decirlo públicamente porque me arrepentiría de lo que dijera", finalizó.