Anuario VAVEL 2016: Málaga CF, una montaña rusa de sensaciones

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL España)

El año 2016 del Málaga CF ha estado lleno de sensaciones contradictorias pero siempre con el objetivo del crecimiento por parte del presidente, Al-Thani, que ha puesto todo su empeño en formar un equipo repleto de promesas. La marcha de Javi Gracia en verano al fútbol ruso hizo que se esfumara en cierta medida la ilusión en la afición que vio como el equipo blanquiazul alcanzó una asombrosa octava posición en la temporada 2015-16. Llegó Juande Ramos y numerosos fichajes que no han dado todavía con la tecla pese a tener buenos números en el campeonato liguero. Ahora, a finales de año, el equipo ha cambiado entrenador, por la dimisión del propio técnico manchego tras caer en los 1/16 de Copa del Rey ante un Segunda División. El futuro en el aire tras un año que ha sido como montar en una montaña rusa.

No empezó nada mal el año 2016. En el mes de enero el Málaga debía enfrentarse a cinco equipos de la parte alta de la tabla y consiguió siete puntos. Ganó al Celta de Vigo y al Eibar y empató ante Las Palmas. Las únicas derrotas de ese mes fueron ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez Pizjúan y ante el FC Barcelona en La Rosaleda por 1-2, tras lograr empatar el partido. El Málaga acabaría el primer mes de año ocupando la décima plaza a siete puntos de la Europa League.

El Málaga inició de forma positiva el primer tercio del año con seis victorias, cuatro empates y tan solo cuatro derrotas El mes de febrero no podía empezar de mejor manera que con una contundente victoria ante el Getafe en La Rosaleda por 3-0 con goles de Juanpi, Atsu y Charles. Sin embargo no volvería a ganar en lo que quedaría de mes, ya que perdió en su visita al Madrigal ante el Villarreal y sacó dos empates en sus dos próximas jornadas. Una de ellas de mérito, ante el Real Madrid de Zinedine Zidane por empate a uno. No volvería a conseguir la victoria el conjunto de Javi Gracia hasta bien entrado el mes de marzo.

Una derrota ante el Valencia y un empate ante el Deportivo, por 3-3, fueron los precedentes antes de conseguir los tres puntos en casa ante el Sporting de Gijón (1-0) y posteriormente en el Benito Villamarín ante el Betis (0-1). De esta forma el conjunto blanquiazul acabó el primer tercio del año en octava plaza con 39 puntos, aunque a nueve de los puestos europeos.

Los blanquiazules acabaron el mes de abril con 3 puntos de 15 posibles El conjunto dirigido hasta entonces por Javi Gracia empezó abril con un empate ante el Espanyol, por un gol a uno, en el que Recio anotó un autentico golazo. Más adelante el día 8 el conjunto boquerón empató en un derbi muy bonito que desde el primer minuto estuvo muy igualado. Unos días después el señor Al-Thani llegó a Málaga para pasar allí unos meses. Mala jornada fue la siguiente en la que los blanquiazules perdieron por un gol a cero, con gol de Balenziaga desde el borde de área. Los andaluces acabarían el mes sin conocer la victoria puesto que en la 35 jornada, volvió a perder a manos del Atletico, acabaron el mes con tres de 15 puntos posibles.

La temporada se cerró con una goleada en La Rosaleda por 4-1 con un hat-trick de Charles. Sería el anticipio a la marcha de Javi Gracia al fútbol ruso En la jornada 36 el Málaga llegaba sin jugarse nada, ante un Levante que si no ganaba se iba a Segunda. Pues el partido acabo 3-1 con doblete de Duje Cop, que dejó helada a la afición valenciana. En la penúltima jornada y sin nada que jugarse el conjunto boquerón perdió ante el Celta de Vigo, con un gol de penalti de Nolito. Llegó la última jornada y el Málaga llegaba con la necesidad de ganar para ser octavo. El partido acabo 4-1 con hat-trick de Charles, La Rosaleda era una fiesta. Llegó el mes de junio con el mercado de fichajes abierto, y el Rubin ruso se llevó al queridísimo entrenador del Málaga, Javi Gracia.

Los boquerones estuvieron buscando prácticamente todo el mes un entrenador que le gustara el proyecto, y al final el elegido fue Juande Ramos. Además, el Málaga cerró la incorporación de Keko y Diego Llorente. Inmerso dentro de un mercado de fichajes en el que fue muy activo de principio a fin, el Málaga CF siguió incorporando nuevos futbolistas para apuntalar el proyecto de Juande Ramos. Diego Llorente, Sandro Ramírez y Kuzmanovic fueron los tres refuerzos malaguistas del mes de julio.

La pretemporada arrancó para el cuadro blanquiazul, y el primer rival fue el Algeciras. En-Nesyri por partida doble, Charles y Michael Santos fueron los autores de los cuatro únicos goles del encuentro (0-4). Una semana después, el equipo emprendió una gira europea que resultó muy positiva en cuanto a triunfos y experiencia internacional.

El Eupen belga fue la primera víctima europea del Málaga CF al caer por 2-3 gracias a los goles de Sandro, Keko y Jony. Con la Aachen Cup en juego, el equipo andaluz derrotó al Colonia germano en un mini-partido de 45 minutos. Pablo Fornals marcó la diferencia, pero en la final de dicha competición, el equipo anfitrión (Aachen) le arrebató el trofeo al Málaga CF en los penaltis tras el 0-0 de los 45 minutos de partido. Antes de volver a casa, el equipo de Juande Ramos cosechó la victoria en el último partido de la gira al derrotar al Düsseldorf alemán con un nuevo 2-3. Sandro, Rosales y En-Nesiry marcaron los goles.

[foto málagacf.es]

El Málaga CF pasó de viajar por Europa a no moverse de Andalucía. El primer partido del mes de agosto fue la visita de la Sampdoria italiana a La Rosaleda en motivo del Trofeo Costa del Sol. La presentación del equipo local ante su afición terminó sin goles, pero en la tanda de penaltis los jugadores blanquiazules se impusieron y mantuvieron el trofeo en La Rosaleda. La senda triunfal del Málaga CF continuó con una clara victoria por 0-4 ante la UD Almería (Santos, Juanpi, Charles y En-Nesiry marcaron) y con la conquista del Trofeo Ramón de Carranza mediante una goleada ante un combinado de estrellas de la liga nigeriana (4-1, con goles de Kuzmanovic, Sandro por partida doble y En-Nesiry) y una ajustada victoria ante el cuadro anfitrión, el Cádiz (1-2, con goles de Charles y En-Nesiry).

El mes de agosto también supuso el inicio de La Liga de la temporada 2016-17. El Málaga CF empezó la competición doméstica recibiendo al recién ascendido CA Osasuna. Los pamploneses se llevaron un punto de La Rosaleda gracias a un gol de Fran Mérida en los minutos finales, cuando parecía que el equipo blanquiazul empezaría la liga ganando tras el gol de Juanpi en la segunda mitad.

El Málaga CF cerró el mes de agosto visitando al RCD Espanyol. Un partido que parecía perdido al ser el marcador de 2-0 en contra en el minuto 65, pero el equipo de Juande Ramos sacó la garra y logró igualar la contienda gracias a un gol de Llorente y a otro heroico de Charles en los minutos finales. Fue una buena noticia no empezar perdiendo en el primer partido a domicilio, un punto que supo a victoria.

El Málaga logró la primera victoria de la temporada 2016-17 de manera épica gracias a un zurdazo del canterano En-Nesyri El mes de septiembre fue algo trágico para el Málaga CF. De los cuatro partidos que se disputó, ganó uno y perdió los otros tres. El primero de ellos fue la visita del Villarreal CF a La Rosaleda. Los amarillos fueron muy superiores y se llevaron los tres puntos a Castellón gracias a un resultado de 0-2. Sumando 90 minutos más sin marcar, el Málaga CF se fue de vacío del Estadio de Gran Canaria al perder por 1-0. Los costasoleños habían entrado en una dinámica muy negativa, pero la visita del Eibar fue una oportunidad de romperla que el Málaga CF no desaprovechó. Los blanquiazules lograron la primera victoria de la temporada de manera épica. El gol vasco fue neutralizado por Sandro al filo del descanso y, cuando quedaban 15 minutos para el final del partido, En-Nesiry se estrenó con la camiseta del Málaga CF y le dio la victoria a los locales con un gran zurdazo.

En la jornada seis de La Liga llegó la hora de afrontar el primer derbi andaluz de la temporada. El Real Betis fue el primer rival de Andalucía del Málaga CF y también el equipo contra el que los boquerones cerraron el mes de septiembre. En un encuentro muy igualado, los jugadores de Juande Ramos no supieron neutralizar el tanto de Joaquín en la primera mitad y terminaron perdiendo el partido por un corto resultado de 1-0, terminando de la peor manera un mes horrible en el que solo quedó para el recuerdo el estreno de En-Nesyri.

Con cinco puntos en seis jornadas, el equipo rozaba los puestos de descenso y no daba sensaciones de mejoría Cinco puntos en seis jornadas. El equipo rozaba los puestos de descenso y no daba sensaciones de mejoría a pesar de la obra de arte con la que En-Nesyri dejó los tres puntos en casa frente al Eibar, aunque cierto es que la derrota en el Villamarín estuvo marcada por una jugada clave en la que Juanpi fue derribado cuando encaraba a Adán en el punto de penalti, para el gol en la siguiente jugada de Joaquín. Un punto de nueve como visitante, por lo que había que conjurarse para sacar los puntos en La Rosaleda, y así fue. Ante la visita del Athletic, el comienzo del encuentro no sería diferente al resto y Aduriz adelantaba a los leones tras deshacerse con facilidad de Llorente. Más tarde, una jugada controvertida entre Rosales y Balenziaga acababa con la expulsión de este último por agresión, pero esa ventaja parecía no saber aprovecharla el conjunto de Juande Ramos hasta la entrada a falta de un cuarto de hora de Duda, el portugués con una asistencia y el gol definitivo sería clave para la victoria malaguista.

Mendizorroza sería la siguiente visita para el conjunto boquerón. Empate y gracias pensarían los pupilos de Juande Ramos gracias al zapatazo inesperado de Rosales en los últimos minutos que valía para igualar el tanto inicial de Deyverson tras un error garrafal de Kameni. El equipo seguía sin hilar dos jugadas consecutivas, daba mucha inseguridad defensiva y no tiraba a puerta, por lo que parecía inconcebible que estuviera sumando puntos, aunque seguía sin llegar la primera victoria a domicilio. La plantilla seguía arrastrando una larga lista de lesionados, entre estos estaban Kuzmanovic, Recio, Keko, Charles y Weligton, el brasileño era muy añorado por la afición blanquiazul que veía a la defensa desmoronarse sin su capitán con Koné y Llorente que rendían al nivel esperado. A la semana siguiente, llegaría la victoria que todo malaguista necesitaba, una victoria para alejar los fantasmas del mal juego y de la fragilidad defensiva.

El Leganés visitaba Martiricos en el 75 aniversario del templo malaguista en lo que terminó siendo una auténtica fiesta para el conjunto malacitano, que venció 4-0 y ascendió varios puestos en la clasificación. Reiteramos en la importancia de esta victoria ya que, a la semana siguiente, tocaba hacer la última visita al Vicente Calderón. El equipo colchonero se pondría 2-0 con un Bakary Koné nada inspirado y, a pesar de sendos goles de Sandro y Camacho, el partido finalizaría 4-2. Una derrota que se puede llegar a esperar, el choque importante llegaba con la cita ante el Sporting de Gijón, los de Abelardo se adelantaban hasta en dos ocasiones gracias al exmalaguista Duje Cop, aunque Michael Santos dejaba sin premio a los asturianos a pocos minutos para el final y permitía irse al parón de selecciones soñando con puestos europeos.

Las sensaciones habían mejorado y, tras el parón, se consiguió una gesta bastante difícil y más teniendo en cuenta que a las bajas que nombrábamos anteriormente se sumaba la de Camacho por ciclo de tarjetas. El Málaga conseguía puntuar en el Camp Nou en el mejor partido en faceta defensiva y que podría haber tomado otro rumbo de no ser Juankar un zurdo tan cerrado, aunque el héroe del partido acabó siendo Carlos Kameni. Ontiveros hacía su debut como titular en Primera División, no obstante, sería la jornada siguiente frente al Deportivo de La Coruña cuando desataría la locura en las gradas de La Rosaleda anotando el cuarto gol, el de la victoria, después de la remontada gallega.

El equipo andaluz disfrutaba de una buena racha de resultados y se había convertido en el club que más puntos sumaba en los últimos 15 minutos de partido. Sin embargo, la Copa del Rey empezaría a enterrar la tumba de Juande Ramos como entrenador del Málaga. La cita del equipo en la ida de dieciseisavos con el Arcángel supuso casi la eliminación con un resultado muy adverso (2-0) para la vuelta. Aun así y después de la decepción que propició la derrota ante el Córdoba, el equipo sacaba garra de donde podía para puntuar en Mestalla en gran parte gracias al partidazo de Pablo Fornals, que se conjuraba como uno de los jugadores más importantes de la plantilla junto a Sandro.

El año acabó de la peor forma posible: recibir cuatro goles del Sevilla en diez minutos, elimnados de Copa del Rey ante el Córdoba y dimisión de Juande Ramos Resultó un atisbo de esperanza, sobre todo viendo el juego desplegado, aunque acabó siendo una excepción viendo los siguientes encuentros. Tras ese buen sabor de boca, llegaba el penúltimo clasificado, el Granada. La victoria se antojaba necesaria para los dos, pero el Málaga partía como claro favorito para hacerse con la victoria. Un gol de Camacho adelantaba a los locales, pero Kravets se encargaría de igualar el marcador a diez minutos para el final, ni siquiera el gol legal de Llorente en el 92’ podría mover el resultado. A pesar del resultado decepcionante, el Málaga conseguía encadenar cinco encuentros ligueros sin perder, pero se quedaría a las puertas de batir el récord de victorias consecutivas como local.

La visita al Pizjuán supondría el mayor bochorno defensivo de la temporada, llegando a recibir cuatro goles en tan solo 10 minutos, y otro paso para la dimisión de Juande, que se efectuaría tras la derrota dos días después en La Rosaleda por 3-4 frente al Córdoba que confirmaba la eliminación de la Copa del Rey. Finalizaba el año con la dimisión del manchego, la eliminación de Copa y una posición en mitad de la tabla. No sabemos que deparará el año 2017 al Málaga CF pero sabemos que empezará con tambores de guerra. Nuevo entrenador, nuevas incorporaciones en el mercado invernal y una afición que empieza a desilusionarse. El año 2016 ha pasado por todos los polos de sensaciones.