Marcelo Romero: "Estoy capacitado de llevar este proyecto adelante" | Foto: málagacf.es

Oficialmente Marcelo 'Gato' Romero ha sido presentado como nuevo jugador del Málaga en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por Arnau. En ella, el nuevo entrenador blanquiazul se ha mostrado muy feliz e ilusionado por coger al equipo, y admite que es el único que está "capacitado" porque el que mejor conoce a la plantilla "soy yo".

"Para mí es un orgullo, un honor, estar al frente del Málaga. He tenido una oportunidad de defender la camiseta como jugador. Hicimos muchas cosas buenas entonces. Arnau me conoce como futbolistas y persona. Llevo dos años y medio en el club otra vez y estoy feliz por estar aquí. Creo y estoy seguro de que quien más cerca de los jugadores y conoce a los jugadores soy yo, estoy capacitado de llevar este proyecto adelante. Estoy aquí, no por nadie sino porque lo he mostrado mucho tiempo", indicó.

"Es un orgullo esta situación. Pocas personas han tenido privilegio de ser jugador y entrenador y yo lo voy a ser. Ojalá acabe como Ben Barek o Benítez, que también fueron jugadores y entrenadores, en esta casa. Tener ese reconocimiento, el que la gente me quiera y me ayude lo dice todo. Se ha tomado una decisión en base de ver mucho", insistió Romero.

'Gato' Romero: "Es muy importante que la afición esté volcada con el equipo" "Voy a transmitirles a los jugadores lo que quiero como entrenador, como futbolista dentro del campo y lo que la afición quiere ver. La gente quiere ver a su equipo competir, quiere ver un equipo sólido y convencido de salir a ganar. Hay que seguir trabajando e intentar de convencer a los jugadores y a la afición de que somos el Málaga, una familia que va de la mano. A partir de ahí el equipo se va a ver dentro del campo. Para ello necesitamos el apoyo de la afición en La Rosaleda. Son el otro equipo que tenemos fuera. Los jugadores juegan pero al final los que aprietan y los que infunden ese miedo de venir a jugar a La Rosaleda son ellos. Voy a transmitirle a los jugadores esa pasión, esa garra y ese deseo de querer ganar, triunfar y conseguir cosas. Es muy importante que la afición esté volcada con el equipo”, finalizó.

Entrenamiento antes de la presentación

Los jugadores del primer equipo trabajaron a las órdenes de Marcelo Romero en la penúltima sesión del año. Keko y Charles, que tocaron balón y avanzan en su proceso de recuperación, saltaron al césped por segundo día consecutivo. La novedad la protagonizaron Weligton y el canterano Iván Rodríguez, que trabajaron con el readaptador físico Hugo Camarero. Kuzmanovic, por su parte, no trabajó con el grupo, mientras que Koné y En-Nesyri se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones preparando la Copa de África.