Rosales: "Trabajamos todos por un mismo objetivo"

Foto: Carlos Martinez | VAVEL

El defensa venezolano del Málaga CF, Roberto Rosales, pasó por zona de prensa para comentar los diferentes aspectos que rodean al club blanquiazul en los últimos días, desde la llegada del Gato Romero, así como el fichaje de Peñaranda, y sobre todo, la dimisión de Juande Ramos, que "sorprendió a todos", como aseguró Rosales: "Lo de Juande nos sorprendió a todos, nos eliminaron de Copa pero en Liga íbamos bastante bien. Fue una decisión personal y ya no podemos hacer nada. Nos toca estar mentalizados y trabajar duro”.

“El vestuario siempre ha sido sano y unido, las razones del míster Juande son personales. En el equipo lo asimilamos lo más rápido posible”, siguió Rosales que contó que Juande, al despedirse de la plantilla, “nos dijo que estuviésemos tranquilos, que no era la situación habitual, porque cuando un técnico se va suele estar en descenso y nosotros estamos en buena posición. Nos invitó a que sigamos el camino”.

Rosales: "Lo de Weligton es un acto de una gran persona y de un gran capitán hacia el equipo" Sobre el fichaje de su compatriota Peñaranda, Rosales indicó lo siguiente: "He hablado con él y está contento. Todavía no se ha hecho oficial, creo que falta algún documento. Estoy contento porque tener a un compatriota y amigo siempre es bueno. Va a ayudar al equipo”. Peñaranda está en el Málaga, gracias, en parte a Weligton, que tuvo un gesto muy profesional y Rosales, no dudó en mencionarlo: “Lo de Weligton creo que es un acto de una gran persona y de un gran capitán hacia el equipo. Sabe que puede aportar de alguna manera y hacerlo así es un acto que al vestuario le cayó bien. Llega un jugador que puede aportar mucho, sabiendo que va a tener mucha responsabilidad, más aún después del gesto que ha hecho el capitán”.

“Gracias a Dios me he mantenido lejos de las lesiones. Siempre intento trabajar y cuidarme para estar a disposición del entrenador. Intento hacer mi trabajo todos los días y estar preparado para los fines de semana”, afirmó el defensa.

En cuanto al nuevo entrenador, Marcelo Romero, el jugador venezolano indica que con el deberán trabajar mucho más: “Nos conoce mucho. Es la primera vez que lo tenemos como míster. Le gusta trabajar fuerte y que seamos intensos. Eso es lo que estamos intentado, trabajar y mejorar. Sobre todo para ponerlo en práctica contra el Celta. Ayer jugaron en Copa ante el Valencia y demostraron toda la calidad que tienen, así como su capacidad goleadora. Somos conscientes de ello. Sabemos que vamos a jugarnos la vida. El equipo es consciente y estamos trabajando en base a ese compromiso”.

Por último, sobre la posibilidad de recibir nuevos fichajes, Rosales indicó que “El equipo ha estado muy sólido y unido desde el comienzo de temporada. Si llega alguien que pueda ayudarnos a conseguir los objetivos, bienvenido sea. El equipo lo va a arropar y ayudar. Vamos a trabajar todos juntos por un mismo objetivo”, finalizó.