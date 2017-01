El club agradece a Weligton su gesto

[foto málagacf.es]

El Málaga CF, a través de un comunicado en su página web, ha agradecido al defensa y capitán malaguista Weligton, su gran gesto que tuvo hace unos días en el que decidió ceder su ficha para que Peñaranda pudiera llegar al club andaluz. Este es el mensaje:

"El capitán Weligton Robson Pena de Oliveira (26/08/1979, Fernandópolis, Brasil) ha demostrado una vez más su malaguismo con un gesto a la altura de los nombres más importantes de la historia de la entidad. El central -aquejado de una lesión en su rodilla derecha desde el pasado mes de septiembre y sin fecha concreta de regreso- ha cedido su ficha federativa para dejar libre una plaza de extracomunitario.

Weligton ya hizo público en un comunicado su intención de ponerse a disposición del Club y, de común entendimiento con la entidad, han llegado a este acuerdo que se ha hecho efectivo en el día de hoy, tras la incorporación de Adalberto Peñaranda.

El central seguirá dentro de la disciplina del Club y continuará recuperándose de su lesión junto a sus compañeros del primer equipo.

El Málaga CF quiere agradecer a uno de los capitanes y jugadores más emblemáticos de la plantilla su ejemplar comportamiento. Una actitud de amor a los colores y al Club, al que llegó hace casi una década y en el que tendrá siempre las puertas abiertas. ¡Gracias, Mariscal!"

Weligton, mandó este mensaje el pasado lunes con el que demostraba su grandeza y amor a los colores blanquiazules:

"A todo el malaguismo:

En varias oportunidades he dejado clara mi postura, que el día que no me viera para jugar o que el club no contara conmigo no tendría problemas en ceder mi ficha. Durante estos meses he luchado para recuperarme de mi lesión, pero no es el momento de pensar en mí. Por eso, quiero dejar claro a todos que, si el club lo ve necesario para hacer algún fichaje, me pongo a su disposición. Soy y seré siempre malaguista y malagueño, y creo que el club debe estar por encima de todo y de todos. Weligton”.