Arnau: "Trataremos de dar más novedades en los próximos días"

El director deportivo del Málaga CF, respondió en la presentación de Peñaranda a diferentes cuestiones del club, sobre todo en el tema fichajes. Arnau asegura que sabe lo que pasará pero que no se cierra a nada: “No me gusta cerrarme a nada, es bastante difícil que pueda salir alguien por las lesiones y las dudas sobre su duración. No creo que sea prudente dejar ir pero no me cierro porque el mercado es caprichoso y no se sabe que va a pasar dentro de unos días”.

“Intentaremos reforzar, lo necesitamos por las lesiones que hemos tenido. Dejadme trabajar en silencio, con discreción, como a mí me gusta y trataremos de dar más novedades en los próximos días o semanas”.

Sobre el fichaje de Peñaranda, apuntó lo siguiente: “La idea es cumplir este año de cesión para su desarrollo es importante tenerlo. Esta Liga le favorece a sus condiciones, que nos ayude a cumplir los objetivos, que cumpla también los suyos y que lo podamos aprovechar. Lo intentamos fichar con Casanova al frente, no fue posible, él terminó en el Granada y esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado ahora. Esperemos que sea una buena relación, que disfrutemos de él y él de nosotros. Una de las claves de que Peñaranda esté aquí es el gesto que ha tenido Weligton, quiero darle las gracias desde aquí”, finalizó.

El equipo ya piensa en el Celta

Vídeo, rondos por grupos, partidillos de fut-tenis, trabajo táctico-estratégico y estiramientos finales compusieron un entrenamiento en el dia de Reyes con los porteros Kameni y Boyko más 17 jugadores disponibles, incluidos los canteranos Luis y Ontiveros y el recién incorporado Peñaranda. Chory se retiró antes que sus compañeros debido a un movimiento brusco que le produjo un esguince intercostal pendiente de evolución.

Aparte del grupo, hicieron labor específica física y con balón Charles, Keko y los filiales Samu Casado e Iván Rodríguez. Causaron baja los internacionales africanos Koné y En-Nesyri, además de Ricca (tratamiento de fisioterapia) y los lesionados de larga duración Weligton y Kuzmanovic. Mañana sábado, a las 10:30 horas, el Málaga CF volverá a ejercitarse en las instalaciones de La Rosaleda.