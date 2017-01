RC Celta de Vigo - Málaga CF: primer test para el 'gato'

RC Celta de Vigo - Málaga CF / Fotomontaje: Iñaki Fernández

Llega la jornada 17 de la Liga Santander, la penúltima para cerrar esta primera vuelta llena de sorpresas, revelaciones y, sobre todo, altibajos para algunos equipos. El Estadio de Balaídos es un lugar muy difícil para conseguir sacar algo positivo, sin embargo, ya saben ustedes lo que se suele decir: "A entrenador nuevo, victoria segura''. El 'Gato' Romero debuta como nuevo entrenador del Málaga e intentará contagiar un poco de esa ilusión y garra para hacer del equipo blanquiazul un equipo ganador y con otra diferente a la que ha mostrado en este primer tramo de temporada.

Igualdad de puntos entre ambos equipos con 21, junto con Las Palmas y Alavés, el Celta tiene la intención de continuar el año como lo empezó, con una victoria que le siga manteniendo con el gran sabor de boca que le dejó la ida de octavos de final de la Copa del Rey en Mestalla, donde los celestes se impusieron por 1-4 con una brutal contundencia ante un Valencia descosido.

Partido vital en busca de Europa

Mes de febrero muy exigente el que le espera al Celta

Los partidos como local son importantes para cualquier equipo, pero en este caso, viendo lo que se avecina, lo es aún más para el Celta de Vigo. El equipo celtiña se mantiene en decimotercera posición con los mismos puntos que los tres siguientes clasificados y a cinco de Europa, que lo marca el Athletic. Sumar los máximos puntos posibles se antoja muy necesario, sobre todo viendo el calendario que maneja el equipo, que continúa vivo en las tres competiciones. A mediados del próximo mes, disputarán una dura eliminatoria ante el Shakhtar Donetsk correspondiente a la Europa League.

La plantilla entrenada por Berizzo practica uno de los juegos más bonitos de la liga, no obstante este domingo no podrá contar con uno de los tres chilenos del mediocampo, uno de los pilares de la plantilla desde que llegara el técnico argentino, Orellana. Sin embargo, no tendrá problemas para conformar una sala de máquinas de garantías para afrontar el choque, ya que Marcelo Díaz, Pablo Hernández y Daniel Wass están mostrando un nivel excepcional.

Los futbolistas celebrando la última victoria ante los barcelonistas / Foto: La Liga

Suman seis victorias y siete derrotas con una carencia defensiva clara que le ha hecho recibir 31 tantos, el principal déficit que no le está permitiendo disfrutar de una posición más alta en la clasificación. Como local, el Celta ha vencido en cinco de los ocho encuentros, entre los que destacan la goleada por 4-3 al FC Barcelona, los barcelonistas se le dan muy bien a los de Berizzo. A domicilio, los resultados no son en absoluto igual de buenos, tan solo cuentan con una victoria conseguida frente al Espanyol,​ y cuatro derrotas.

Muchas incógnitas en torno al 'Gato' Romero

Por su parte, el Málaga vuelve a vivir una paz momentánea tras el nombramiento de Marcelo Romero como entrenador. Eliminados de Copa del Rey por el Córdoba, el Málaga goza de una posición tranquila en mitad de la tabla, alejados del descenso, pero también sin estar cerca de puestos europeos, principal objetivo del equipo según su anterior entrenador, Juande Ramos.

El Málaga continúa sin saborear una victoria a domicilio

Los tres puntos significarían, además del ascenso en la clasificación, el estreno del contador de victorias como visitante, el cual sigue aún a cero después de ocho partidos. Cuatro empate y cuatro derrotas tan solo.

Aún no sabemos por donde irán los tiros del primer once del técnico charrúa y una cuestión que ha sido un quebradero de cabeza para la afición malaguista, qué guardameta ocupará la portería. Veremos por quién de los dos terminará decantándose.

La primera preocupación del míster será la defensa. A pesar de que el equipo no ha recibido tantos goles como parece, las sensaciones son que todo lo que ha conseguido la delantera, lo ha perdido la defensa. La última incorporación no estará disponible, el transfer de Peñaranda aún no está listo. El futbolista venezolano necesitaba un hueco como extracomunitario, para lo cual el propio Weligton ha puesto ha disposición del club su ficha para que el ex del Granada pueda jugar. Continúan lesionados Charles y Keko, pero todos viajan a Vigo con la excepción de Kuzmanovic.

Precedentes históricos para los gallegos

El cómputo general de los encuentros disputados entre ambos equipos en Balaídos es muy favorable para los gallegos. En 13 de los 26 choques, los malaguistas no consiguieron sacar nada positivo; mientras que los malacitanos gozaron de la victoria hasta en cinco ocasiones. Asimismo, en cinco oportunidades hemos visto el resultado más frecuente en casa celtiña, ​el 1-0. El último precedente acabó con tal resultado y sería el actual jugador del Manchester City, Nolito, el encargado de desequilibrar la balanza del resultado.

La última victoria del equipo en tierras viguesas llegó de la mano de Bernd Schuster en la temporada 2013/14, la plantilla volvió con los tres puntos bajo el brazo después de que Camacho anotara un doblete con sendas asistencias de Duda, el cual finalmente sería expulsado por una dura entrada sobre Rafinha.

Amrabat en disputa por un balón / Foto: La Liga

González González, el elegido

Nacido en León, José Luis González González será el encargado de dirigir este encuentro de la jornada 17 entre gallegos y andaluces. Este colegiado del colegio de árbitros de Castilla y León comenzó su andadura profesional en 2000 destinado a 2ªB hasta 2003, cuando dio el salto a la categoría de plata del fútbol español. Después de seis temporadas y 127 partidos en segunda, González González dio el salto a la primera división en 2009 donde ha permanecido trabajando desde entonces y donde, este domingo, cumplirá su partido 150.

Esta temporada ha dirigido nueve choques ligueros y dos enfrentamientos de Copa del Rey, sin llegar a coincidir en ninguno ni con Celta ni con Málaga. Durante la temporada 2015/16, dirigió 22 encuentros de liga de los cuales solo uno a los celtiñas ​en la victoria a domicilio por 1-2 en el Madrigal ante el Villarreal, mientras que en dos ocasiones le tocó a malaguistas, una de ellas fue en el empate a cero en el Santiago Bernabéu y la otra se produjo en la derrota por 1-2 en La Rosaleda ante el Valencia.

Convocatorias y posibles onces

Eduardo Berizzo no cuenta para este encuentro con Lemos, Costas, Naranjo y Roncaglia, además de las bajas de Orellana, Beauvue y Planas por lesión. El canterano Pape Cheikh vuelve a la convocatoria.

Convocatoria RC Celta de Vigo: Sergio, Hugo Mallo, Fontàs, Marcelo Díaz, Radoja, Theo Bongonda, Pablo Hernández, Guidetti, Aspas, Sisto, Rubén, Wass, Jonny, Sergi Gómez, Cabral, Señé, Rossi, Pape Cheikh.

En su primera convocatoria como técnico malaguista, Marcelo Romero llama a todos los miembros de la plantilla, incluídos los lesionados y Weligton y Peñaranda (aún sin el tránsfer) para viajar a Vigo, con el objetivo de que veteranos y jóvenes canteranos hagan piña para el resto de temporada. Las excepciones son Kuzmanovic, que continúa con su largo proceso de recuperación, y los internacionales Koné y En-Nesyri, concentrados con sus selecciones para disputar la Copa de África.

Convocatoria Málaga CF: Kameni, Weligton, Mikel, Llorente, Camacho, Juankar, M. Santos, Charles, Juanpi, Chory, Boyko, Recio, Ricca, Peñaranda, Duda, Rosales, Sandro, Keko, Jony, M. Torres, Luis, Pablo y Ontiveros.