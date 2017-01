Gato Romero: "Todos están con muchas ganas"

Google Plus

[foto Málagacf.es]

El entrenador del Málaga contestó a varias preguntas en la previa del encuentro que su equipo disputará ante el Celta de Vigo este domingo en Balaídos. Para Romero será importante la actitud de los jugadores: “Intentaremos hacer un equipo fuerte dentro del campo, que robe balones y que quiera jugar”, indicó.

“Hay una excelente plantilla, con buenos jugadores que juegan al fútbol, jugadores rápidos y por ahí debemos estar ajustando problemas que hemos tenido. Hay gente rápida arriba y debemos tratar de hacerles daño donde les duela más. Todos están con muchas ganas. Intentaremos ajustar lo que se pueda para el partido. Vamos a intentar hacer un buen partido en Vigo”, apuntó.

En cuanto a la convocatoria, el técnico ha decidido llevarse a todos los jugadores: “Al final lo que intento que sea todo en conjunto, que tanto cuerpo técnico como jugadores vayamos de la mano. Queremos que los chicos que llevan tiempo lesionados se sientan parte del equipo, del grupo. Todos pueden aportar y es un buen momento que ellos mismos se sientan partícipes del fin de semana. Con su experiencia pueden aportar mucho”.

Por su parte, en el tema de la portería, no ha querido en rueda de prensa alimentar la polémica: “Mañana daremos el portero titular, para mí no es un problema, hemos trabajado muy bien, fenomenal, y mañana tomaremos la decisión, que trataremos que sea la más acertada. Quien juegue se tendrá que ganar su puesto”.

“Todavía no está para jugar, pero viajará con nosotros para que se integre rápido al grupo. Ha sido bien recibido. Con los jugadores que tenemos en ataque tenemos muchos recursos, muchas variantes para intentar de que en cada partido busquemos las mejores opciones”, comentaba Romero sobre Peñaranda, que no podrá jugar todavía porque el transfer no ha llegado aún.