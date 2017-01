Jose Recio: "Si un compañero falla, tenemos que estar con él a muerte"

[foto eldesmarque.com]

En la mañana del miércoles, y coincidiendo con su 26º cumpleaños, José Recio ha acudido a la sala de prensa del estadio Ciudad de Málaga para valorar y comentar la situación actual del club malaguista. En ella ha comentado que espera que él sea uno de "los fichajes invernales" ya que está próximo a su recuperación y quiere volver al nivel de antes.

Jose Recio: "Para ganar los partidos no todos los días vamos a marcar tres o uatro goles. Primero hay que tener una seguridad defensiva" "Uno nunca quiere perder. El otro día nos penalizaron errores puntuales. Se hicieron cosas bien, de los últimos partidos en el campo del Celta, éste ha sido el que menos nos han chutado. Los errores te penalizan y hay que mejorar esas cosas. Pero también hubo otras que se hicieron bien. Hay que trabajar para que esos errores del otro día y de otros partidos no vuelvan a ocurrir y podamos sacar los tres puntos el lunes porque uno lo que quiere es tener mucha seguridad defensiva, ser un equipo sólido y compacto, y es verdad que es algo que hemos perdido en estos últimos meses. No queda otra que intentar mejorarlo. Para ganar los partidos no todos los días vamos a marcar tres o cuatro goles. Hay que tener primero esa seguridad y eso es algo de los 11 jugadores, debemos mejorar todos, los delanteros, los medios, los laterales, los centrales... Es una base que hemos tenido estos últimos años, nos ha dado muchos puntos tener la portería a cero muchos partidos y este año nos está faltando", indicó.

En referencia a los centrales del equipo, Recio dijo lo siguiente: "Si un compañero falla, tenemos que estar con él a muerte. Tenemos que mejorar el aspecto defensivo todo el equipo. No se pueden encajar tantos goles. En Primera, para ganar partidos, hay que tener solidez y hacer que al rival le cueste llegar a portería".

En cuanto a su entrenador, Gato Romero, el jugador malaguista afirmó que de jugador "tenía mucho carácter y eso es lo primero que nos quiso transmitir". "El otro día presionamos bien arriba, robamos balones, se vio carácter en el equipo en muchos momentos del partido. En ataque llevamos muchos goles a favor y eso nos preocupa menos, ahora estamos más centrados en mejorar en el aspecto defensivo de todo el equipo. El Gato llevaba dos años con Javi de segundo, ha aprendido mucho de él. Siempre ha estado muy en contacto y cercano a nosotros. Las cosas defensivas de Javi son algo que nos está intentando transmitir. Nosotros ya las conocemos y ahora se las estamos intentando inculcar a los nuevos".

Sobre su próximo rival, la Real Sociedad, indicó que es "un equipo complicado", con un entrenador "que lleva varios años" y que además "tienen buenísimos jugadores". "Juegan bien, tratan de sacar el balón jugado, pero tendremos que aprovechar nuestras opciones. Para eso estamos trabajando esta semana, para intentar mejorar las cosas en las que hemos fallado en los partidos anteriores y aquí en casa tenemos que salir a tope, con mucha intensidad y muchas ganas para intentar sumar los tres puntos ante el rival que sea".

"Espero que La Rosaleda anime al equipo. Las cosas que ocurrieron el último día ante el Córdoba no gustan. Los compañeros también tienen familia y lo pasan mal. Pero espero que la afición nos apoye como ha hecho siempre. Como malagueño y como jugador que también he sido aficionado y he ido muchos años al estadio a ver al equipo, espero a un público que va a responder seguro y que nos va a apoyar para poder ganar el partido", explicó.

Sobre la lesión, Recio afirmó lo siguiente: "La lesión se complicó. A las tres semanas estaba bien, pero recaí en un entrenamiento de la misma zona y al final casi tres meses. Ahora estoy intentando coger ritmo de entrenamientos y de partidos después de casi tres meses parado. Tengo muchas ganas. Está siendo un año complicado para mí, al principio jugué cuatro o cinco partidos y tanto física como mentalmente no estaba bien, luego me lesioné y espero ser también un fichaje de invierno para esta segunda vuelta e intentar que las cosas vayan bien".

Por último, sobre los deseos que le pide al 2017, dijo lo siguiente: "Pido que me respeten las lesiones, que las cosas vayan bien, hacer un buen año, asegurar lo antes posible la permanencia y luego intentar mirar arriba. Pero sobre todo ahora mismo ir partido a partido, recuperar la senda de la victoria, ganar partidos, que es lo que necesitamos", finalizó.