Juankar: "Queda mucha Liga, no hay que preocuparse"

Varios jugadores aparecieron por zona mixta para valorar la derrota ante la Real Sociedad en el debut del uruguayo 'Gato' Romero como entrenador malaguista en la Rosaleda. Uno de ellos fue el defensa Juankar, que hizo autocrítica, aunque piensa que hubo un error arbitral en el segundo tanto: "Hemos hecho una buena primera parte y nos condena el gol de suerte que meten y el regalo del segundo gol, que era saque de puerta claro y pita córner”.

“Son decisiones del árbitro que hay que respetar. En el gol de Juanmi era saque de puerta claro. El sábado tenemos un partido complicado en el Bernabéu y hay que tirar para delante. Estamos teniendo mala suerte con las lesiones. Queda mucha liga, muchos puntos, no hay que preocuparse, pero tenemos que ganar partidos ya y vamos a ir a muerte el Bernabéu", indicó.

Otro que pasó por zona mixta fue el uruguayo Chory Castro, que se reencontraba con sus excompañeros. "Nos vamos calientes y tristes a casa, estamos muy dolidos por esta derrota", aseguró.

"Hasta el primer gol estuvimos bien, la Real no llegó en la primera parte, no tuvo el dominio. El gol rompe el partido, la Real sabe jugar, tener el balón. Nos desesperamos mucho y dejamos muchos espacios, dejamos de tener balón. Estamos en una zona tranquila aún, pero no nos podemos descuidar. Hay que olvidar esto lo antes posible. Venimos de varias derrotas muy dolorosas. Hay que tener fe", expresó.

"Empezaron a hacer daño tras el gol, fuimos más adelante. El segundo gol llegó en un balón parado. Parecía que era fuera de juego, pero después vimos que no. Se intentó a los conchazos, pero no hubo manera. Es una pena el control que hago en la primera parte, trato de recuperar el balón, pero Rulli la saca bien. Fue fallo mío, era una oportunidad muy clara". Por último, Castro habló sobre la complicada visita al Santiago Bernabéu del próximo sábado: "El míster dice que todos los partidos hay que salirlos a ganar. La idea es sumar en Madrid. Es un partido difícil, muy difícil, pero hay que jugarlo", finalizó.