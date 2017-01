Peñaranda no tuvo un buen debut

Peñaranda en acción | [Foto: LaLiga]

Adalberto Peñaranda, hizo, por fin, su debut con el Málaga CF tras perderse el último encuentro por la tardanza del transfer. Tras dos semanas en la ciudad andaluza, consiguió ante la Real Sociedad debutar, aunque no fue un inicio esperado, como bien apuntó el venezolano en zona mixta: "Entré muy frío, sin calentar, pero no hay excusas, hay que seguir trabajando". El equipo malaguista sumó su segunda derrota consecutiva, la primera en casa desde que Marcelo 'Gato' Romero sustituyó a Juande Ramos.

Peñaranda: "No me sentí cómodo en el primer tiempo, no es excusa, pero salí muy frio y sin calentar" El venezolano entró en la primera parte en lugar de Sandro, que tuvo que marcharse lesionado. El reciente fichaje malaguista aseguró lo siguiente: "No me sentí cómodo en el primer tiempo, salí muy frío. Es mi primer partido, hay que agarrar confianza aún. La derrota ha sido muy dolorosa. Hay que seguir trabajando para sacar los resultados que se quieren. Hay un buen grupo. Estamos en mala racha y hay que sacar un buen resultado. Hubo mucha mala suerte en el tiro libre, pega en Duda y va a gol". Por último, sobre los pitos, Peñaranda indicó que "cuando uno está dentro no está pendiente del público, estás en el campo. Remaremos todos de la misma manera. Trataremos de buscar un resultado positivo en el Bernabéu, es un campo dificil, pero lo pelearemos".

Durante el partido se produjo un momento histórico, dado que coincidieron en el terreno de juego los cuatro futbolistas venezolanos que tiene el Málaga en su plantilla. Peñaranda, Mikel Villanueva, Juanpi y Rosales. Con la lesión del canario Sandro, es probable que Peñaranda sea titular en el próximo compromiso liguero del Málaga CF, que tendrá lugar el próximo sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.