Demichelis: "Era un sueño terminar mi carrera en River o Málaga, y aquí estoy"

El defensa central Martín Demichelis fue presentado este miércoles oficialmente como nuevo jugador del Málaga CF. Junto a Arnau, el defensa aseguró sentirse feliz por dar este paso en su carrera: "Acepto este grandísimo desafío a pesar de mi edad y a pesar de no venir con actividad de ritmo de partidos. Para mí la obligación es igual. Me gusta ese desafío y vengo para afrontarlo con responsabilidad”, indicó.

Demichelis: "Si juego mal, tendré silbidos, y si juego bien, la gente estará contenta" “Esto es fútbol, la gente quiere ganar siempre y que el equipo juegue bien o mejore. Si juego mal, merecidamente tendré los silbidos, y si juego bien la gente estará contenta. Para mí había dos clubes que podían despertar la continuidad de una ambición de gloria, el profesionalismos del día a día, que cuando te haces mayor se vuelve más difícil. Era un sueño terminar mi carrera en River o en el Málaga. Y aquí estoy”, afirmó Demichelis, que llega con ganas de aportar veteranía y de guiar a los más jóvenes: “Bienvenida sea esa responsabilidad. No quiero hablar de lo que quiero hacer en tres días, prefiero el día a día”.

“No tenía participación en el Espanyol, preferí rescindir a pesar de no saber si se iba a dar esto. Estoy acá sumamente feliz. Sé donde vengo. Los que estuvimos acá siempre seguimos al Málaga. Hay que ir paso a paso, día a día, no me quiero explayar en palabras, si no en lo que puedo hacer en los entrenamientos. Tengo que evaluarme y ellos me tienen que evaluar. Estoy sano, pero no estoy entrenando con el equipo. A ver cómo va el día a día”, expresó.

Sobre qué puede aportar al Málaga CF, Demichelis lo tiene claro: “Obviamente la edad, la experiencia, y todo el recorrido que tengo. Eso me hace tener la posibilidad de hablar con criterio, de hablar por detrás con claridad, algo que los chicos de 20 o 22 años no lo pueden hacer. Soy un apasionado de la táctica y Hay que tener un grado de profesionalismo alto para aportárselo a los chicos.

El entrenador malaguista, 'Gato' Romero, avaló su fichaje: “Me dio la bienvenida. Tuvimos una linda conversación desde el primer día. En ningún momento me dijo que voy a ser titular ni ese tipo de cosas. Eso se analizará en el día a día, uno quiere jugar siempre, pero hay que ser honesto con la realidad y haremos un análisis diario”, afirmó.

Por último, habló sobre su etapa anterior en La Rosaleda: “Deportivamente viví dos años y medio inolvidables. Los primeros meses fue un grupo maravilloso para salir de una situación para la que no daban ni las matemáticas. Esa experiencia me marcó mucho, luego con otro grupo se disfrutó de la Champions. Todos nos quedamos marcados con esa época. Yo, más allá de lo deportivo, encontré un lugar donde es posible que viva después. Creo que debía volver, a coste cero, y ojala ahora pueda ayudar”, finalizó.