Marcelo Romero: "Espero que el equipo siga este camino"

[Foto LaLiga]

El entrenador del Málaga, Marcelo 'Gato' Romero, valoró en rueda de prensa, tras la derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el trabajo del equipo malagueño durante los noventa minutos: "Estoy muy tranquilo por el trabajo que hace el equipo. Hemos jugados contra equipos de la zona alta de la tabla, y hoy contra el primero de la Liga. Hemos tenido nuestras oportunidades y hemos podido empatar. Las circunstancias del fútbol son estas pero la imagen del equipo ha sido muy buena", indicó.

"El equipo estaba muy bien. Plantamos cara en esa zona media que era necesario para no correr tanto. Lo de Sergio Ramos ya lo sabemos, por mucho que quieras marcarlo él tiene esa contundencia que te da puntos. El partido ha estado bastante igualado, hemos jugado, al fútbol, hemos defendido muy bien y hemos podido llevarnos un empate a casa, expresó. En cuanto a los dos goles de Sergio Ramos, el entrenador blanquiazul indicó lo siguiente: "Lo de Sergio es normal. Todos los equipos sabemos que el balón va a ir a Sergio Ramos. Es el que suele hacer los goles en partidos decisivos. Intentas ponerle un hombre en la marca y otro en la zona pero las virtudes así son imposibles de frenar. Uno sabe lo que tiene que hacer pero a nivel de papel, dentro del campo es diferente", añadió sobre los dos tantos a balón parado del madridista.

En cuanto a la posibilidad del segundo gol del Real Madrid en fuera de juego, 'Gato' Romero prefiere no hablar: "Todavía no la he podido ver. Las sensaciones hubieran sido diferentes y las posibilidades también si te vas con 1-0 al descanso, pero bueno eso ya no cambia nada. Hemos salido a por el partido, hemos buscado portería, no nos hemos metido atrás. Espero que el equipo siga en este camino", comentó.

"Derrotas dulces nunca hay. Para mí lo más importante es salir a ganar, da igual el rival. Creo que el equipo ha salido convencido de que se podía ganar, pero me quedo con el trabajo que ha hecho el equipo. Ha sido uno de los mejores partidos desde que estoy yo aquí. Ahora tenemos un partido contra equipo que está por debajo de nosotros. Si continuamos con esta dinámica siempre hay posibilidades de puntuar fuera y en casa. Esperemos seguir trabajando así, aunque al final los resultados mandan siempre para el entrenador", finalizó.