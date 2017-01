Juanpi: "Hay que mostrar esta competitividad en todos los partidos"

Google Plus

[foto málagacf.es]

Varios jugadores como Kameni o el venezolano Juanpi pasaron por zona mixta para explicar sus impresiones sobre la derrota en el Santiago Bernabéu por 2-1 ante el Real Madrid de Zidane. Juanpi, autor del gol malaguista fue uno de los más descontentos, sobre todo por el posible fuera de juego en el segundo gol de Sergio Ramos: "Están las imágenes y se ve claro. Da coraje que te metan el 2-0 así. Sabemos que marcarle un gol al Madrid aquí es muy complicado. Fastidia que te marquen y que sea en fuera de juego. Vimos las imágenes y no sólo estaba en fuera de juego Sergio Ramos. Hay dos jugadores más en fuera de juego. ¿Qué te voy a decir?".

Juanpi: "Este es el camino que tenemos que seguir" "Empezamos muy bien el primer tiempo, con varias ocasiones y disputándole el balón al Real Madrid. Hemos tenido el palo del Chory y más ocasiones, pero con dos goles a balón parado, uno en fuera de juego muy claro, nos han matado el partido", añadió el mediapunta. "Este es el camino que tenemos que seguir. Hay que mostrar esta competitividad en todos los partidos. Haciendo las cosas de esta manera, tocando la pelota, corriendo todos, unos detrás de otro. Así es como tenemos que hacerlo. Merecimos más. Pudimos haber empatado y con un poquito más de suerte podíamos haber sacado algo".

"Me he visto con la misma confianza de siempre y cuando te sale un partido bueno las cosas se ven de otra manera. Esperamos seguir en esta dinámica por el beneficio del equipo. Mi gol venía de un rebote, tenía que hacer un buen control para hacer un chut rápido. Contento en lo personal y con ganas de cambiar esta dinámica para empezar a sumar de tres en tres", afirmó. En cuanto a los goles a balón parado, Juanpi, comentó lo siguiente: "En Primera no se pueden conceder dos goles a balón parado. Sabíamos las virtudes de Sergio Ramos a balón parado. Estaba estudiado, pero ya le conocemos y en cualquier jugada te puede hacer un gol".

Por último, el venezolano indicó que el encuentro ante el Real Madrid ya era pasado y tocaba centrarse en su próximo rival: "Ya nos toca centrarnos en el próximo partido con Osasuna y olvidarnos de esto. Volvemos a nuestra Liga, tenemos que sumar de tres en tres y hacernos fuertes en casa para volver a coger la dinámica buena", finalizó.

Otro de los protagonistas en zona mixta fue el portero Kameni, al que le pareció que el Málaga hizo un partido positivo: "Yo creo que hicimos un buen partido, como para poder irnos de aquí al menos con un punto, pero cometimos errores. En LaLiga, con un nivel tan elevado, los errores se pagan caro, y más contra equipos tan poderosos como el Madrid. Hay que ver antes del gol cuantas ocasiones tuvimos en la primera parte. Al final, si no aciertas, si hay un error, lo pagas”.

“En todos los partidos nos jugamos mucho, nos jugamos los tres puntos. Lo hemos demostrado hoy, hemos salido a por el partido, no creo que hayamos visto a un Málaga que haya mirado atrás. Fuimos a por ellos saliendo y jugando bien. Se nota que dentro hay confianza, pero falta el resultado, que llegará”, finalizó. Kameni.