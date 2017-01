Luis Hernández: "Con la situación del club no nos podemos volver locos"

[foto málagacf.es]

El nuevo central del Málaga CF, Luis Hernández, ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador blanquiazul esta mañana en La Rosaleda. Junto al director deportivo, Arnau, y al presidente de la entidad, Al-Thani, Luis explicó que está listo para jugar lo antes posible: “Llevo dos entrenamientos con el grupo, estoy listo para jugar si el entrenador así lo decide”.

Luis Hernández: "Sé donde estoy, la responsabilidad que hay y que tengo" “Llego aquí para intentar sumar lo máximo posible e intentar sumar al grupo, ganar, sacar partidos y cumplir objetivos”, siguió Luis Hernández, que conoce la Liga de su paso por el Sporting de Gijón: “Sé donde estoy, al club que vengo, y la responsabilidad que hay y que tengo. Vivo el presente, que es el partido del viernes ante Osasuna”, indicó el madrileño, que agradeció que el club hubiera puesto toda la intención del mundo en contar con él: "Gracias por el esfuerzo grande y por mostrar confianza en mí, y gracias a Arnau porque es quien ha estado al frente del cañón cada día. Ha sido largo, pero lo importante es que estoy aquí muy feliz y espero devolver la confianza que ha puesto el club en mí”.

[Foto málagacf.es]

Sobre su compañero Jony, comenta lo siguiente: “Compartí muchos años con él en Gijón, también conozco a más compañeros de otras etapas. Es un grupo magnífico, joven, con ambición, y espero sumar desde el primer día", manifestó. En cuanto a su posición dentro del terreno de juego, el jugador no duda: “Soy central, he jugado muchos partidos de lateral, pero mi posición es la de central, ahí me siento más cómodo y mi rendimiento es mejor jugando de central”.

Sobre su experiencia en el Leicester, Luis indicó lo siguiente: “Una experiencia buena, he jugado en una competición muy diferente, también en la Champions… Pero no tenía la continuidad que deseaba y, cuando Arnau me llamó para comentarme la posibilidad, hice lo posible para venir. No ha sido fácil porque el Leicester no daba esa facilidad, pero por fin puedo estar aquí y espero estar muchos años y poder disfrutar del club”.

“Esta Liga es larga, no creo que esos tres equipos estén muertos, para nada. Con la situación del club no nos podemos volver locos. Hay que mantener la calma, sumar de tres en tres y desde la tranquilidad”, finalizó.