'Gato' Romero: "El equipo está necesitado de puntos"

Google Plus

[foto málagacf.es]

El entrenador del Málaga CF, 'Gato' Romero, acudió a la sala de prensa de la Rosaleda para comentar los diferentes aspectos en la previa del encuentro que su equipo jugará mañana viernes ante Osasuna de Pamplona. En ella, el técnico dejó claro que será un "duro rival" por la situación en la que se encuentra: "Nos vamos a encontrar a un equipo que va a morder, con ansias y con una afición pidiendo un resultado positivo. Hay que mantener esa tranquilidad, la cabeza fría, el corazón caliente y salir a morder”, comenzó.

'Gato' Romero: "Todos los partidos son finales, el equipo está necesitado de puntos" “La idea es jugar y demostrar que el equipo va mejorando. No vale de nada decir que lo hicimos bien en Madrid si no se juega bien y se gana. El equipo está bien. Hay que sumar”, siguió Romero, que afronta el duelo con mentalidad uruguaya: “Siempre hay que ganar, juegues donde juegues. Para eso tenemos que dejar todo en el campo y hacer nuestro fútbol”. La etiqueta de final se palpa en el ambiente. Es la primera jornada de la segunda vuelta, pero, según el Gato, “todos los partidos son finales. Venimos de varias derrotas consecutivas y el equipo está necesitado de puntos”, explicó.

Sobre su próximo rival, el Osasuna, indica que tras la marcha de Joaquín Caparrós “se le ve totalmente diferente, un equipo que quiere ganar" y "que está compitiendo". "Intenta hacer un fútbol directo, se apoyan mucho en la afición, que aprieta demasiado, pero nosotros al final tenemos que jugar de la misma manera, tener más juego y dinámica que ellos. Somos dos equipos necesitados de puntos, necesitamos ganar y espero que salga un buen partido”.

'Gato' Romero: "Por nuestra parte debemos tener la tranquilidad de que el árbitro estará a la altura" “No creo que vaya a influir el árbitro, Osasuna se merece respeto como todos. Todos debemos ser iguales. Lo que busca Osasuna es que sea igualado. Por nuestra parte tenemos la tranquilidad de que el árbitro estará a la altura, nosotros también hemos tenido fallos en Madrid”, manifestó Romero sobre las quejas sobre los árbitros. “Considero que siempre me estoy jugando algo y no estoy pensando en que me vayan a echar ni nada por el estilo, pero para mantener la intensidad del trabajo en el día a día hay que pensar que las semanas pueden ser las últimas. La tranquilidad la tengo porque el trabajo se está haciendo y se va notando”.

En cuanto al balón parado, una asignatura aún pendiente del Málaga, Romero dijo lo siguiente: “Es una tarea pendiente que tenemos que mejorar, Oriol Riera tiene un buen remate de cabeza, tenemos que estar pendientes, también a Sergio que es de área. Concentración máxima y mejorar en aspectos que están faltando y que se vayan notando con triunfos”, explicó. También habló del césped del Sadar, que se vio en malas condiciones en el anterior partido: “No hay que escudarse en que el campo está malo. Somos todos profesionales, hemos pasado por campos malos. Si está malo para nosotros también para ellos. Son excusas que no podemos permitirnos si queremos ganar”.

Por último, tocó el tema de los refuerzos, que no quiere saber nada de ellos: “A un día del partido no me lo planteo, los que estamos aquí son con los que contamos. De momento se ha reforzado la zona defensiva con dos centrales, con Keko y siguen saliendo otros de sus lesiones”, finalizó.