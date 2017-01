Google Plus

CA Osasuna - Málaga CF:solucionar la papeleta | Fotomontaje: (VAVEL)

La segunda vuelta arranca este viernes al igual que lo hizo la primera y por ende la liga: con un partido entre Osasuna y Málaga. Los locales han finalizado la primera vuelta como solistas consiguiendo solo 9 puntos y se sitúan a otros nueve de la salvación que marca el Leganés. Por su parte, el Málaga ha evidenciado que los ilusionaste fichajes realizados en verano no han estado a la altura y con 21 puntos se sitúa 14º en la clasificación.

El encuentro en la primera vuelta

El que fue el partido que puso a rodar la temporada 2016/17 en una calurosa noche de viernes de agosto finalizaba con empate a 1 y dejaba claro cuál sería la dinámica de ambos equipos de cara al resto de la temporada: un Málaga del que se espera siempre más y no sabe cómo imponerse al rival y un Osasuna con más corazón que razón al que le cuesta mucho ver puerta.

Juanpi y Fran Mérida fueron los goleadores en el partido.

Buenos recuerdos blanquiazules

El Sadar ha sido históricamente un estadio difícil para cualquier rival. Un campo con las gradas muy cerca del césped donde los de Pamplona se han hecho fuertes arropados por una afición calurosa y que pone las cosas difíciles.

Por ello tiene tanto mérito que la mayor victoria como visitante del Málaga CF en su historia haya sido en Navarra con un 1-6 en esa segunda vuelta en la que Antonio Tapia se hacía cargo del equipo tras la destitución de Gregorio Manzano. Arnau y el propio Romero formaron parte del once titular de ese equipo en 2005.

Defensa debutante

El equipo del Gato verá caras nuevas en su once. Con casi total seguridad, el Málaga apostará, de nuevo, por una nueva pareja de defensas. A sabiendas de que Juankar no estará tras la lesión que sufrió en el partido ante el Real Madrid, Mikel Villanueva ocupará su puesto en el lateral izquierdo.

Esto lleva a que las opciones disponibles para los dos puestos como defensa central pueden ser ocupados por Luis Muñoz, Demichelis, Luis Hernández o Llorente. El canterano ha sido descartado por Romero por decisión técnica y todo indica a que Demichelis, que ya jugó en el Bernabéu, y Luis Hernández, quien debutará con la elásticas blanquiazul, serán los elegidos por delante de Diego Llorente. El cedido por el Real Madrid, que vuelve a la lista de convocados tras la prohibición por contrato de jugar ante el conjunto blanco, parece haber perdido el puesto desde el partido en Vigo.

Los de Pamplona solo han realizado un fichaje, el de Vujadinovic, el central que ya jugó con el equipo rojillo en la 2014/15 vuelve a Pamplona tras su paso el fútbol chino.

Malas rachas

La situación de ambos equipos es muy mejorable. El equipo blanquiazul no gana desde hace 6 jornadas y si se le añaden los partidos de Copa, son 8 encuentros sin conocer la victoria.

Fuente: Osasuna | Oriel Riera remata un balón en el entrenamiento.

Más grave es aún la situación de Osasuna. Su último triunfo fue en Éibar, en la jornada 8. Es decir, los de Pamplona cuentan 11 partidos sin ganar, 13 con los de Copa del Rey.

Lista de convocados

Romero ha dado una lista de 20 hombres en la que lo más reseñable es la vuelta de Charles y la ausencia de Luis Múñoz, quien ha sido titular en las dos últimas jornadas, por no dominar el juego aéreo, elemento que el técnico uruguayo considera clave para El Sadar. Aunque debe haber dos descartes, la lista la forman: Kameni, Demichelis, Mikel, Llorente, Camacho, Juankar, Santos, Charles, Juanpi, Chory, Boyko, Recio, Peñaranda, Duda, Rosales, Keko, Jony, Luis Hernández, Pablo y Ontiveros.

Vasiljevic no ha dado nombres aún aunque su once parece algo más previsible ya que no tiene mucho más donde elegir. Su equipo ejercitará mañana por la mañana para llegar a punto al partido.

Posibles onces

Aunque es complicado atisbar los onces, especialmente el de Romero, quien no ha dejado de repetir la importancia del físico y el juego aéreo para este partido en rueda de prensa, los equipos titulares serán algo similares a estos: