Luis Hernández, debut y MVP

[Foto LaLiga]

Luis Hernández apenas llevaba un par de días en la ciudad cuando el 'Gato' Romero decidió incluirlo en la convocatoria. No quedó ahí la cosa porque además el reciente fichaje invernal actuó de inicio junto a Demichelis en la zaga blanquiazul y su partido no pasó desapercibido. Un saque de banda suyo dio lugar al gol de Ignacio Camacho con la testa que empataba el partido. El central aseguró sentirse feliz tras la finalización del encuentro: "Estoy contento por el debut, muy contento por el primer partido con este equipo. Nos vamos con sabor agridulce porque merecimos los tres puntos, tuvimos muchísimas ocasiones, muy serios en defensa y ataque. Lástima no haber metido el penalti, hubiera ido el partido más rodado. Recibimos el gol y no nos hemos descompuesto. Empatamos rápido, hemos sido más sólidos".

Luis Hernández: "Es muy sencillo jugar al lado de Demichelis" El defensa prefiere quedarse con lo positivo del empate: "Fuimos a sacar los tres puntos desde el primer momento. Dentro de lo que dejaba el campo defendimos bien, creamos ocasiones y merecimos más. Me quedo con la imagen, muy positiva", indicó. Por último, sobre compartir pareja de centrales con Martin Demichelis, el futbolista lo tiene claro: "Es muy sencillo jugar al lado de Demichelis, un futbolista de su calidad y experiencia. No era fácil porque llevábamos pocos, pero nos entendimos fenomenal".

Elegido con el 59% de los votos

Para los seguidores en twitter, Luis Hernández fue el mejor del conjunto andaluz en El Sadar con casi el 60% de los votos registrados, superando al capitán Ignacio Camacho con el 22%, a Michael Santos con el 11% y a Chory Castro con el 8% restante. Su determinación en el centro de la defensa y sus pocos errores en su debut fueron claves para que la afición malaguista lo eligiera como el MVP ante Osasuna.