José Rodriguez: "No vengo a reivindicarme, sino a trabajar"

[foto málagacf.es]

El último fichaje del Málaga CF en el mercado invernal, José Rodriguez, ha sido presentado oficialmente esta mañana en la sala de prensa de la Rosaleda. El centrocampista lucirá el dorsal 25 y aseguró sentirse querido: "Quiero estar donde me quieren, he notado que el Málaga me quiere y para mí es lo más importante. Por mí jugaba mañana mismo”.

“Soy un jugador al que le gusta tener el balón y me gusta entrar en contacto con él. Suelo correr bastante durante los partidos, y creo que vengo al equipo idóneo, un equipo joven, en el que creo que puedo aportar. No vengo a reivindicarme, sino a trabajar, que la gente sepa que voy a dar todo de mí por el equipo", comentó en la presentación.

"Agradezco al jeque y a la directiva por la confianza que me han dado, a las leyendas que han venido a apoyarme y a los compañeros por la bienvenida que me han dado al club. Me ha venido bien estar en Alemania, he cogido conceptos que no tenía. He venido a España porque sé que las cosas me van a salir bien aquí”, expresó.

“Estoy muy feliz por estar aquí, siempre quería venir. Se ha dado la oportunidad este año y estoy muy ilusionado y con muchas ganas, quiero empezar a jugar porque también lo necesito. Esta es la mejor liga del Mundo y jugar en el Málaga me hace especial ilusión”, indicó. Para finalizar, se acordó de su etapa en el Real Madrid: “Es un recuerdo muy bonito jugar tan joven allí, a mí me vino bien. Es una etiqueta para toda la vida, siendo tan joven esperan mucho más de ti, pero yo estoy muy ilusionado y seguro que las cosas van a salir bien”, finalizó. El transfer de José Rodriguez ha llegado este miércoles por lo que, si el 'Gato' Romero lo cree conveniente, podría debutar este mismo sábado en casa ante el RCD Espanyol.