José Rodriguez entra en su primera lista de convocados

Ya se conoce la convocatoria del Málaga CF para el partido de este sábado en La Rosaleda ante el conjunto del RCD Espanyol. Entra en ella por primera vez el reciente fichaje invernal, José Rodriguez, que ha podido completar hasta tres entrenamientos con el equipo blanquiazul. El excanterano madridista ha ocupado el hueco que ha dejado libre José Recio, operado del hombro y que estará de baja varias semanas.

José Rodriguez entra en su primera convocatoria. Peñaranda, por segunda vez, fuera de la lista Una de las ausencias destacadas es la del venezolano Peñaranda, que por segunda jornada consecutiva no entra en los planes del 'Gato' Romero. En el último encuentro, viajó a Pamplona, pero fue uno de los descartes. Ante el conjunto periquito, ni siquiera se vestirá. Parece que el joven jugador no termina de adaptarse al esquema del entrenador y es baja por decisión técnica. No entran tampoco Diego Llorente, Miguel Torres, En-Nesyri y los lesionados Ricca, Sandro, Kuzmanovic, Recio y Luis Muñoz.

Estos son los 18 convocados para recibir al Espanyol este sábado al mediodía:

Kameni, Demichelis, Mikel, Camacho, Juankar, Santos, Charles, Juanpi, Chory, Boyko, Duda, Rosales, Keko, Jony, Luis Hernández, José Rodríguez, Pablo y Ontiveros.

Último entrenamiento con presencia del Jeque

El presidente del Málaga CF presenció el último entrenamiento del equipo blanquiazul antes del partido de mañana ante el Espanyol de Quique Sánchez Flores. Al-Thani estuvo acompañado por el director deportivo Francesc Arnau, por el responsable de los servicios jurídicos del club, Joaquín Jofre, y por el delegado del equipo Carlos López.

Respecto a la jornada de ayer, repitieron los mismos 24 elementos con los porteros Kameni, Boyko y Aarón más 21 jugadores de campo incluidos los habituales canteranos Ontiveros, Kuki y En-Nesyri, que también hizo labor en el gimnasio junto a los no aptos físicamente Ricca, Sandro, Weligton y el filial Luis Muñoz. Recio, Kuzmanovic y Koné, bajas.